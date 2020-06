El Congreso de Guerrero hizo justicia a las mujeres: Apreza

Reformas como elevar a rango de ley la participación paritaria de la mujer en la integración del Congreso del Estado y de los ayuntamientos, así como las candidaturas de los afromexicanos, fueron algunas de las decisiones tomadas hace ocho días por los diputados del Congreso de Guerrero.



Además, de manera paralela se hizo realidad esa lucha histórica de las mujeres porque se incorporará a la ley y se tipificará como delito la violencia política en razón de género, en contra de la mujer, señala el diputado Héctor Apreza Patrón.



Habrá que recordar que esta reforma ha sido una demanda de las mujeres, quienes han sido objeto de todo tipo de presiones para ceder sus candidaturas y obligadas a quedarse calladas, son penas de ser agredidas, amenazadas y sufrir guerra sucia de quienes les cierran el paso a su participación, por lo que este paso que han dado los diputados, sin duda representa un avance en la demanda de las organizaciones feministas.



En el año 2018, distintas agrupaciones de mujeres se quejaron de que algunas sufrieron todo tipo de presiones para que desistieran de participar en el proceso electoral, expresiones de violencia política en razón de género, que en algunos casos terminaron en asesinatos.



Esa situación y la presión constante de las mujeres ante la cercanía del proceso electoral, hicieron que los diputados retomaran el tema y legislaran acerca de la participación paritaria y la tipificación como delito la violencia política en razón de género, temas que representan dos grandes avances y de la mayor importancia en Guerrero y a nivel nacional.



En opinión del diputado Apreza, el estado es de los pocos que ha dado este importante paso y reconoce con humildad que esto no es producto de la lucha de una diputada o de un diputado, ’es reconocimiento a la lucha histórica de las mujeres.’



El coordinador de la fracción tricolor sintetiza este logro con una frase: ’Hoy en el Congreso de Guerrero se tomó la decisión de hacer justicia a las mujeres.’



’La participación de la mujer generará cambios importantes en el ejercicio de las políticas públicas,’ y ’podrá cambiar el rumbo de la historia y que esta sociedad sea más justa, más igualitaria y más solidaria,’ reconoció el también exsecretario de Finanzas del gobierno del estado.



Además del tema de la paridad de género, el diputado, quien está considerado en la lista del PRI como uno de los tres aspirantes a ser candidato a gobernador, apuntó que por primera ocasión en Guerrero se eleva a rango de ley el hecho que indígenas o afromexicanos puedan ser postulados de manera obligatoria por los partidos políticos.



’Esto es algo que en la ley anterior no existía y hoy ya es una realidad,’ dijo.



El coordinador priista aseguró que para estas reformas el Congreso del Estado actuó de manera muy seria, muy responsable, aunque mencionó su extrañeza de que, en materia indígena, ’hubo extrañamente dos diputados de Morena que se han asumido como promotores de los derechos de los indígenas, que votaron en contra.’



Respecto a la aprobación de la reelección de diputados y presidentes municipales sin separarse del cargo, mencionó que era mejor darle categoría de Ley, porque esto data de la Constitución de Guerrero desde 2014, cuando se reconoció el derecho a la reelección por parte de diputados locales y de alcaldes.



Y trajo como ejemplo el hecho de que hubo presidentes municipales de Guerrero que participaron sin separarse del cargo, y al ser impugnados, el Tribunal Federal Electoral determinó que podían participar sin separarse del cargo.



Esto llevó a los diputados a reconocer que no había piso parejo para todos, y les llevó a entender que si ya hay una legislación nacional en la materia era necesaria la homologación con lo que se aprobó en el Congreso de la Unión.



Segundo, el Tribunal Federal Electoral de todas maneras venía dando la autorización en la práctica para que alcaldes y diputados pudieran participar en la reelección, para el mismo puesto, sin separarse del cargo, pero lo hacían sin reglas específicas.



Por eso, explicó que pusieron como regla básica en la Ley Electoral, que no podrán realizar actos de campaña en horario laboral, ’es decir que un presidente municipal que pretenda reelegirse no puede hacer actos de campaña de 9 a 3, de 5 a 8 o 9 de la noche.’