El Congreso donará 5.2 mdp para la atención del Coronavirus en Guerrero

Diputadas y diputados de la LXII Legislatura local aprobaron aportar un mes de salario -38 mil pesos por 46 legisladores- así como recursos de ahorros que genera el Congreso, para donar un total de 5 millones 244 mil pesos para comprar insumos para el personal médico que atiende la contingencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19, que se entregarán en las zonas y regiones de Guerrero donde más se requieran.

En la sesión de este martes, transmitida por redes sociales, la propuesta fue presentada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), representantes de todas las fuerzas políticas que forman la 62 Legislatura, y le dio lectura la secretaria de la Mesa Directiva, Perla Xóchilt García Silva.

Se indica que en diciembre de 2019 se registró el brote de un nuevo virus denominado COVID-19, que es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus recientemente descubierto en la ciudad de Wuhan, China.

El día treinta de marzo del año en curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el Coronavirus COVID-19.

’Este Poder Legislativo no puede verse ajeno a este tipo de situaciones, donde la suma de todos es importante, sin distingo de colores, es por ello que debemos poner y comulgar con las acciones, por lo que autorizamos para que se nos descuente un mes de salario a las diputadas y diputados, para que sean comprados insumos para atender la contingencia generada por el COVID-19 y sean entregados en las zonas y regiones de nuestra entidad que se requieran’, establece el texto.

El punto de acuerdo tiene un artículo único, en el que se detalla que la 62 Legislatura al Congreso de Guerrero autoriza a la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos, realice el descuento de un mes de salario a las diputadas y diputados, que equivale a la cantidad de 1 millón 748 mil pesos, y que el Poder Legislativo aportará 3 millones 496 mil pesos -correspondientes a dos meses más de salario-, recursos que se tomarán de las economías que genera el Congreso mediante medidas de austeridad.

El destino de esos recursos será la compra de insumos que contribuyan a atender la contingencia generada por el COVID-19 en las zonas y regiones de Guerrero donde se requieran.

Firman la propuesta los diputados: J. Jesús Villanueva Vega (Morena), Héctor Apreza Patrón (PRI), Bernardo Ortega Jiménez (PRD), Manuel Quiñonez Cortes (PVEM), Leticia Mosso Hernández (PT), Guadalupe González Suástegui (PAN) y Arturo López Sugía (MC).



El PT a favor de apoyar a médicos



La diputada del Partido del Trabajo y vocal de la Jucopo, Leticia Mosso Hernández, fue la primera en comprometer su voto a favor, ’indiscutiblemente’, además de pedirle al área de Servicios Parlamentarios que no la vuelva a dejar en evidencia en la falta de su firma en los acuerdos, porque manda el mensaje equivocado de no estar de acuerdo con las acciones solidarias.

’Hay temas muy importantes que antes que se les dé lectura tienen que pasar como lo han hecho con otros temas’, afirmó.

Agregó que en las circunstancias difíciles que atraviesa el estado de Guerrero por la pandemia de Coronavirus, la representación del PT está de acuerdo con donar no sólo un mes de salario, sino lo que se necesite para atender la falta de insumos.

Expuso que en la región Montaña ha recorrido los diferentes centros de salud y el único hospital, por lo cual pidió al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, que haga llegar apoyos e insumos de manera directa a las unidades médicas y no mediante los Jefes Jurisdiccionales.

’Es penoso ver a médicos que están reutilizando día con día un cubrebocas; nuestros médicos merecen tener las mejores protecciones, y estoy a favor de que nos sumemos en estos esfuerzos’, subrayó.



Morena pide transparencia en el uso de los recursos



Celestino Cesáreo Guzmán, del PRD, opinó que es momento de que el Congreso muestre solidaridad con el personal médico que está en el primer frente de combate al COVID-19.

’Un mes de salario es simbólico, ojalá este pleno lo acuerdo, pero propongo que sean tres meses de salario y de manera inmediata a los lugares más apartados y donde están sucediendo los hechos’, propuso.

Antonio Helguera, de Morena, dijo que todos los diputados están obligados a solidarizarse frente a una situación grave que afecta al país, y que ’muchos estamos ayudando en nuestros ámbitos, hay quienes han instalado comedores, quienes han comprado insumos para protección médica, yo estoy en ese caso, todavía no acabo de repartir un material que mandé fabricar para eso’.

Dijo que votaría a favor de la propuesta, pero la Secretaría de Salud debe dar cuentas de cómo utiliza los recursos, e informar qué va a comprar y dónde lo va a comprar; el diputado también recordó que la dependencia dispone de 11 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia, de los cuales 6 mil 700 son de su presupuesto y 3 mil 500 del Fondo de Asistencia para Salud, así como mil 315 millones de otro fondo.

Nilsan Hilario, también de Morena, se sumó al planteamiento de que se informe cómo se gastan los recursos que el Congreso estaba en proceso de donar, y destacó que como grupo parlamentario también han realizado aportaciones de manera directa a los trabajadores de las unidades de salud en el estado.

’Estamos dispuestos a donar esa cantidad de salario extra, pero que sea la entrega directamente (en especie) a manos de los trabajadores’, agregó.

El priista Heriberto Huicochea Vázquez, respaldó la propuesta de donación de un mes de salario, aunque opinó que cualquier recurso puede ser insuficiente ante la gran necesidad que enfrenta el país, y en particular el estado de Guerrero.

Propuso que a los diputados que han destinado recursos para reparar ventiladores respiradores en hospitales, se les tome en cuenta como la donación de su salario.

Marco Antonio Cabada Arias, de Morena, señaló que como no hay actividades por la contingencia, el Congreso puede generar más ahorros, y que de esos recursos se pueden tomar para la adquisición de insumos médicos, en lugar de tomar del salario de los legisladores ’que realmente no llega ni a 40 mil pesos al mes’.



La diputada Guadalupe González Suástegui, del PAN, dijo que se sumaba a la propuesta pero recriminó que hasta este martes que se decretó la fase 3 del Coronavirus en México, el Congreso de Guerrero apenas esté acordando qué va a hacer para sumarse a las acciones de contención de nuevos casos.

Alfredo Sánchez Esquivel (Morena) dijo que estaba dispuesto a aportar hasta tres meses de salario, pero que además del personal médico no se debe olvidar a las familias que no tienen ni para comer en medio de la contingencia sanitaria.

Servando Salgado Guzmán señaló que durante el último mes ha destinado recursos de su sueldo para llevar apoyos a las familias de Chilpancingo, como kits de limpieza y despensas, así como brigadas médicas priorizando a los sectores más vulnerables.

Sobre el mismo tema opinaron los diputados Moisés Reyes Sandoval (Morena), Jorge Salgado Parra (PRI), Zeferino Gómez Valdovinos (Morena), Omar Jalil Flores Majul (PRI) y Norma Otilia Hernández Martínez (Morena).