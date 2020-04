El Congreso, en tiempos inéditos

Por primera vez en su historia, las cámaras de senadores y de diputados trabajaron ayer en forma remota, es decir vía redes sociales y con el uso de nuevas tecnologías.

En el área de los tecnólogos y los community managers, es común escuchar que ’chango viejo no aprende maroma nueva’, es decir, que las personas que no dominan o simplemente no le entienden a los medios digitales no aprenderán nunca como se operan estos equipos.

Y la verdad es que en los hechos existen viejos que le entienden bien a los medios digitales y las nuevas tecnologías y hay jóvenes que se atoran en el primer clic.

Hoy esta realidad entró de lleno en el ámbito legislativo. Y es que senadores y diputados federales, sus ayudantes y equipos, los que laboran en las diferentes áreas de cada cámara, tuvieron que realizar por primera vez tareas legislativas y administrativas vía las nuevas tecnologías.

Para algunos fue un caos, un suplicio, la desesperación por no entender cómo se puede acceder y realizar una conferencia a distancia, cómo transferir documentos, cómo pasar de una conferencia con muchos participantes al envío de un mensaje a sólo uno de ellos.

Claro, hubo otros que en ayer lo disfrutaron, que se abrieron a la nueva experiencia y que aprendieron y les gustó cómo se trabaja en forma remota.

En una entrevista radiofónica la diputada del PAN, Laura Rojas, presidenta en San Lázaro, indicó que como consecuencia de la pandemia del coronavirus, ayer fue el primer día de trabajos a distancia de esta cámara.

’… somos una comunidad de casi 6 mil personas las que trabajamos ahí todos los días y desde hace dos semanas nosotros empezamos a adelantarnos, tres semanas, nos empezamos a adelantar con ciertas medidas.

’Primero empezamos a cancelar los eventos, que hay muchos siempre en la Cámara de Diputados, como presentaciones de libros, foros, parlamentos abiertos, conversatorios, visitas, recibimos muchos estudiantes de universidades, de escuelas en la Cámara y en un día de sesión puede haber hasta 7 mil personas. Entonces, empezamos con eso.

’Suspendimos todos estos los eventos que no fueran exclusivamente de carácter legislativo. Y a partir de la semana pasada se cancelaron las sesiones del Pleno porque también dentro del Pleno somos 500 o 600 personas las que podamos estar en ciertos momentos todos juntos ahí; y, entonces, también suspendimos las sesiones del Pleno porque no podíamos cumplir con las normas que establecieron las autoridades sanitarias de la sana distancia y demás… y es que hay algo muy importante: no se trata solamente de no contagiarnos nosotros, sino de no contagiar a otros’.

Rojas señaló que los diputados quisieron dar el ejemplo y pensar en los otros ciudadanos, los de cada estado y los de sus distritos.

’Las y los diputados, muchos de ellos tienen que trasladarse constantemente en avión porque están muy lejos sus estados, o en autobuses algunos de ellos lo hacen, o en carro los que estamos más cerca, pero ir y venir tantas veces de un estado a otro también implicaba un riesgo para la gente de esos estados.

’Entonces, por eso tomamos esas medidas; pero, eso no quiere decir que dejemos de trabajar como Poder del Estado, somos parte del Poder Legislativo, uno de los poderes del Estado mexicano y en ese sentido tenemos que garantizar que se cumplan dos objetivos o que se garantice en todo momento que el Congreso puede ejercer dos de sus facultades principales que son:

– En primer lugar, ejercer la supervisión, lo que le llamamos técnicamente facultades de control sobre el Poder Ejecutivo. Hay que recordar que para eso nacieron los parlamentos, esa es la razón histórica de los congresos, de los parlamentos, generar un contrapeso al Poder Ejecutivo y esa función no la podemos perder, y lo estamos haciendo de varias maneras que ahorita te comparto.

– Y la otra función es la de legislar, en el caso particular de la Cámara de Diputados, la función presupuestaria.

’Entonces dejamos muy claro que si se llegara a necesitar la concurrencia de las y los diputados para dictaminar alguna cosa que sea muy urgente, muy necesaria, que tenga que ver con la crisis, por decirte, a lo mejor, tener que cambiar el presupuesto —eso no lo tenemos claro si va a suceder o no, pero es un ejemplo— entonces tendríamos que sesionar y se va a convocar, si se llegara a necesitar una acción que tenga que ver con parte de nosotros para poder manejar mejor la crisis’.

Explicó que los únicos que acudirán a encuentros presenciales son los miembros de la Junta de Coordinación Política, quienes se reunirán cada semana.

Pero ellos también han acudido a la realización de reuniones virtual, principalmente para organizar y dar lineamientos sobre los trabajos de las comisiones que son los otros órganos de la Cámara que tienen un trabajo muy muy importante, muy relevante en el proceso legislativo, y entonces lo que les dijimos es: para efecto de que no haya, no se corran riesgos de las decisiones de las comisiones, lo que les pedimos es que avancen todos los procesos de dictámenes, de dictaminación que tienen pendientes.

En el Senado ocurrió lo mismo. Con los senadores en sus casas, en sus respectivos estados, ayer se dieron los primeros encuentros y trabajos a distancia, vía conferencias digitales.

Fue así que, a pesar de la emergencia nacional que se vive al haber entrado el país en la Segunda Fase de la Pandemia del Coronavirus, entre senadores y sus colaboradores, dicen, domina una sensación de satisfacción.

Primero porque se puede continuar avanzando en las reformas pendientes y, porque queda demostrado que aun a la distancia todo camina.

En este contexto, la Senadora Mónica Fernández, presidenta de la cámara alta, informó de las reacciones por la aprobación de la reforma al cuarto constitucional que eleva a ese nivel los programas sociales de este gobierno.

Ya con mas experiencia y conocimiento de las redes sociales y el manejo de las nuevas tecnologías, los senadores y diputados deberán operar la siguiente semana como si estuvieran en sus respectivas cámaras.

La seguridad privada entra en auxilio de la pública

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la AMESP, se comprometió a dar apoyo a la ciudadanía y así reforzar sus estrategias de seguridad, acatando las medidas y recomendaciones dictadas por las autoridades sanitarias y de seguridad pública del país para la protección y auxilio durante la emergencia del coronavirus.

Directivos de la AMESP consideran que la crisis sanitaria y otros factores externos como el tipo de cambio y la depreciación del petróleo reducirá drásticamente la actividad económica nacional generando condiciones adversas en algunos grupos de la población que se quedarán sin alternativas de trabajo.

Lo anterior, pudiera generar un incremento en cierto tipo de delitos y actividades crimínales como el robo, secuestro y extorsión.

Indicaron que la pandemia ha provocó una histeria colectiva a nivel internacional como el nacional, que lleva a comportamientos atípicos como compras de pánico, especulación de precios, reducción de inventarios en mercancía esenciales, despidos masivos, cierre de comercios situaciones que ya han comenzado a cristalizarse negativamente siendo los saqueos, robos, bloqueos, toma de instalaciones y evasiones en prisiones y estaciones migratorias situaciones consumadas que ya prenden focos rojos.

En este marco, las principales empresas de seguridad privada de México y el mundo, reportan un incremento en la demanda de tecnologías para reforzar los filtros y controles de accesos con equipo termográfico para medición de temperatura; reforzamiento de guardias de seguridad y escolta de vehículos; blindaje de fachadas y reforzamiento de perímetros así como investigaciones y consultorías orientadas a la gestión, protección y resiliencia de esta crisis por diversas corporaciones. Por lo que ya se puede ver la implementación de manera veloz de estas estrategias a fin de mitigar saqueos en tiendas, centros de abastecimiento, robos en comercios, fugas en prisiones y otro tipo de expresiones criminales.



