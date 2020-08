El Consejo Estatal de Población invita a participar en concurso nacional para resaltar temas demográficos que vive el país

Pueden participantes plasmar sus experiencias ante la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19._



Toluca, Estado de México, 12 de agosto de 2020. La Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población (Coespo), invita a los niños y jóvenes mexiquenses a participar en el 27° Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2020 ’En situaciones de emergencias, participamos activamente reconstruyendo un mundo mejor’, pensado como un espacio de expresión para integrantes de esos sectores.



El Secretario Técnico del Consejo, Marco Antonio Velasco Monroy, destacó que este concurso, promovido por el Consejo Nacional de Población (Conapo), a través de los Consejos estatales, permite un acercamiento entre instituciones y población.



Agregó que el Concurso representa una actividad integradora entre los niños y jóvenes mexiquenses, así como un canal para que puedan compartir sus reflexiones acerca de las situaciones de emergencia que se viven, permitiendo además posicionar de manera importante al Estado de México.



Recordó que en el año 2018 se obtuvo un primer lugar a nivel nacional, dentro de este trabajo conjunto que brinda la oportunidad de tener espacios de creatividad y expresión.



Dijo que, en los 26 años anteriores, la participación en este concurso ha sido importante, por ejemplo, las escuelas se han sumado de manera sustancial para dar una excelente respuesta, ya que se han recabado 2 mil 224 dibujos y también se cuenta con la colaboración de los ayuntamientos.



Para este 2020, el Concurso ha determinado plasmar la participación activa ante situaciones de emergencia. Prueba de ello, es la actual pandemia por el COVID-19, que ha provocado en el mundo entero una emergencia sanitaria, impactando la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ya que les limita o priva del ejercicio de sus derechos humanos, tales como la educación, salud, seguridad; mayormente a quienes se encuentran en grupos vulnerables.



Pese a que confrontan diariamente desafíos nuevos, las y los jóvenes de 10 a 24 años de edad desempeñan un papel fundamental con respecto a la supervivencia y recuperación de sus comunidades.



Los participantes también podrán expresar reflexiones planteadas como pregunta y sugerencia; sobre un sismo, una inundación, un huracán o una nevada.



El certamen cuenta con cinco categorías: A, de seis a nueve años; B, de 10 a 12 años; C, de 10 a 12 años; D, de 16 a 19 años, y E, de 20 a 24 años, y el dibujo debe ser elaborado en cartulina o papel no mayor de 60 x 45 cm y no menor de 28 x 23 cm.



La técnica es libre, se puede utilizar lápiz, grafito, carbón, pasteles, lápices de colores, técnicas a blanco y negro, sanguina, crayones, acuarelas, pinturas acrílicas, tintas y óleos.



Serán rechazados los dibujos que hagan uso de personajes o imágenes de la televisión, del cine, historietas, revistas, logotipos, marcas, emblemas comerciales o políticos.



La fecha límite de recepción de trabajos será el 15 de septiembre del 2020, y sólo participarán en el concurso aquellos dibujos que hayan sido recibidos o tengan una fecha de envío que no exceda el límite del día de recepción. No se tomarán en cuenta los dibujos que no se sujeten a las bases del concurso.



La convocatoria completa puede observarse a través del sitio web del Consejo Estatal de Población, en la siguiente liga https://coespo.edomex.gob.mx/dibujo_y_pintura y al final de la página habrá un enlace para inscribirse y subir el dibujo.



El Consejo Nacional de Población (Conapo), a través de los Consejos Estatales de todo el país, difunde la convocatoria con la finalidad de obtener los dibujos por entidad. En el caso del Estado de México se obtendrá un dibujo ganador por cada categoría y podrán participar en el certamen nacional.