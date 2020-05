El Conservatorio de Música da continuidad académica a su comunidad estudiantil

Obtienen resultados positivos que dan pauta para involucrar la tecnología en programas de estudio.



Toluca, Estado de México, 24 de mayo de 2020. Con la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia por el COVID-19, el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) implementó, desde marzo pasado, las clases virtuales para dar continuidad académica a las alumnas y alumnos mexiquenses.



En un principio, esta nueva dinámica de trabajo tomó por sorpresa a los profesores, sin embargo, Luis Manuel García Peña, Director General del COMEM, explicó que los resultados son positivos, por lo que ya se piensa en implementar la tecnología dentro del plan de estudios.



’Desde marzo que se dio la instrucción de permanecer en casa, empezamos a establecer parámetros para las clases de forma virtual, la mayoría no teníamos la experiencia, pero ha sido un aprendizaje muy padre, hemos visto muy buenos resultados, y ya estamos viendo que sea parte de la educación y avanzar en estos temas’, comentó.



A poco más de dos meses de trabajo a distancia, García Peña compartió que cada semana revisa el trabajo de los 789 estudiantes, así como cuerpo docente de las diversas áreas del Conservatorio, para dar puntual seguimiento las necesidades y el nivel.



’Maestras y maestros están haciendo un gran trabajo, se están esforzando y no se ha dejado a ningún alumno o alumna fuera de clase, tenemos reportes cada semana tanto de maestros como de alumnos, revisamos las evidencias y estamos trabajando en conjunto con el aparato administrativo’, apuntó.



Acerca de las posibles alternativas para aprobar el Ciclo escolar 2019-2020, estarán determinadas por las autoridades correspondientes, no obstante, las 95 personas que conforman el cuerpo docente afirman, de manera unánime, que es posible concluir este ciclo sin contratiempos.



’No hemos querido adelantar las cosas, pero hemos contemplado tres escenarios para terminar el ciclo escolar, una es que pueda finalizar de manera virtual, otro que sea escalonado, en tanto lo determinen las autoridades de salud correspondientes, únicamente para hacer exámenes finales de manera presencial, y la otra es que con el seguimiento que se viene dando se califique y se promedie’, detalló.



Será hasta la tercera semana de junio cuando se defina la forma de calificar, sin descartar la posibilidad de cerrar algunas carreras de forma presencial y otras de manera virtual, esto debido a que hay estudiantes que no cuentan con instrumentos, salvo los que les presta la institución.



’Tenemos casos muy específicos, las percusiones, contrabajo, fagot, estamos analizando la posibilidad de ampliar el periodo para sus prácticas; en la música hay cosas que se pueden hacer únicamente de manera presencial y hay otras que son más teóricas y se pueden hacer a distancia, lo que hemos tratado es que no pierdan la memoria muscular para cuando regresemos’, finalizó.



Las preinscripciones de nuevo ingreso al COMEM para el ciclo escolar 2020-2021 continúan abiertas hasta el 31 de mayo y están disponibles en http://comem.edomex.gob.mx.