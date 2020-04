El Conservatorio de Música del Edoméx fortalece el espacio de la mujer en el ámbito musical

Es prioridad abrir espacios de expresión para dar a conocer la labor de mujeres concertistas.



Toluca, Estado de México, 16 de marzo de 2020. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura, a través del Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM), ofreció una serie de actividades con el objetivo de reconocer la labor diaria de quienes integran este sector de la población.



Este programa incluyó al Cuarteto Aurora, con un recital de melodías como ’Pervertimiento en Do Mayor’, de Eduardo Angulo, y ’Un Cuarteto para Violín, Viola, Cello y Piano’, de Lorena Orozco, quienes con los sonidos instrumentales de sus interpretaciones, obtuvieron la ovación del público.



Este cuarteto, integrado por dos pares de talentosas mujeres, compartió con el público la importancia de reconocer el trabajo femenino en la interpretación y composición musical, ya que en nuestro país existe mucho talento.



La Mtra. Herenia Velázquez García se hizo presente en el escenario, donde expresó el rol que desempeña la mujer en la sociedad. Desde el inicio interactuó con estudiantes que asistieron y que pudieron escuchar su mensaje, que muestra que la igualdad de géneros se gestiona en las generaciones familiares.



Estos temas promueven el trato y libertad justa para la mujer, la cual no se debe concebir como objeto, y destacó además la importancia que los jóvenes tienen para fortalecer los valores humanos.



Provenientes de Santa María del Monte, municipio de Zinacantepec, se presentaron también algunos talentos vocales, quienes deleitaron con melodías como ’Bocca Chiusa’, de Giacomo Puccini, ’Dona Nobis PAcem’, de Mary Lynn Lightfoot, y la popular melodía de la famosa cantante británica Adele, Someone, ’Like You’, entre otras más melodías que engalanaron al público asistente.



Con esta serie de actividades el público puede sensibilizarse y valorar el esfuerzo que una mujer demuestra en el día a día para disminuir la brecha de género y lograr el fortalecimiento y el bienestar de las y los mexiquenses.