El Conservatorio de Música del Edoméx prepara semana de la Salud y Bienestar

Ofrecen prácticas de meditación y ejercicios kinestésicos, entre otras actividades, bajo la guía de profesionales.



Toluca, Estado de México, 11 de febrero de 2021. Como una de sus prioridades, la Secretaría de Cultura y Turismo ha preparado y desarrollado diversas actividades digitales que ayudan a alimentar la mente y el espíritu, a fin de acompañar a los mexiquenses durante el actual periodo de contingencia sanitaria.



Bajo esta dinámica, el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) prepara una Semana de la salud y bienestar dirigida principalmente a la comunidad estudiantil, pero abierta también al público.



Del 15 al 19 de febrero se llevará a cabo la programación correspondiente, pensada para coadyuvar en el manejo de emociones, del estrés y de la ansiedad, y demás situaciones originadas por esta pandemia.



’Esta Semana de la salud es muy importante para nuestros alumnos, los docentes y la comunidad del Conservatorio y decidimos con ella empezar los festejos por el Aniversario número 30 del COMEM, que será en septiembre, porque me parece un tema importantísimo el de la salud mental’, externó Luis Manuel García Peña, Director General del COMEM.



’Estamos pasando ciertas situaciones por la pandemia, cada quien lo enfrenta de diferente manera, hay gente que lo sabe expresar y gente que no lo sabe expresar. Tenemos nuestros escapes, nuestras fobias y manías, pero creo que la parte más importante, a pesar de todo, es dominar esta parte de la salud mental’, señaló.



La Semana de la salud y bienestar del COMEM incluye charlas con temas de equidad de género y feminismo, cómo generar un clima óptimo para tomar clases en casa, manejo de las emociones, depresión por la pandemia, meditación, ejercicios kinestésicos básicos previos al estudio de un instrumento y uso de plataformas digitales.



En este último tema García Peña destacó que estará enfocado en la música. ’Verán qué plataformas se pueden utilizar, dónde me puedo apoyar para su uso, qué hacer si quiero hacer una grabación, qué aplicaciones puedo utilizar, en fin, darles herramientas tecnológicas a los jóvenes y que las puedan desarrollar’.



Mientras que, para los más chicos, del Centro de Iniciación Musical Infantil, habrá talleres en los que aprenderán que los problemas pueden tener más de dos soluciones, la importancia de asistir frecuentemente al doctor y de tener salud bucal, además de conocer la importancia de mantener una vida saludable, que incluya alimentos dulces en dosis recomendadas.



El Director del COMEM compartió que se contemplan realizar algunas otras actividades de este tipo, con temáticas diversas, como el Día de la Mujer, en marzo, el Día del Niño, en abril, y la semana dedicada al Jazz, en mayo.



’Vamos a ver el impacto que tiene esta Semana de la Salud y el Bienestar y si tenemos que estar reforzando esto, lo haremos quizá ya como una medida alterna a los planes de estudio’, puntualizó García Peña.