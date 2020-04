El coronavirus chino o estadounidense? -1

PRIMERA PARTE



El pasado jueves 12 de marzo, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores chino, Zhao Lijian, en su cuenta de Twitter escribió: ’Es posible que haya sido el ejército estadounidense el que trajo la epidemia –del coronavirus-, a Wuhan… ¡Estados Unidos debe ser transparente! ¡Y debe publicar sus datos! Estados Unidos nos debe una explicación’.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al referirse a la pandemia empezó a llamarle ’El virus chino’, a pregunta de una reportera de que su señalamiento era racista y de que estaba provocando agresiones a chinos estadounidenses contestó: No es racista mi comentario, el virus ’vino de China. Creo que ésta es una fórmula muy precisa’…’China difunde informaciones erróneas de que nuestro ejército les habría transmitido el virus. En lugar de meterme en una polémica, dije: lo llamaré usando el país de donde viene’, para posteriormente seguir usando la expresión ’virus chino’.



Al respecto, el colega amigo, Luis Manuel Arce Isaac, director en México de la agencia de noticias cubana ’Prensa Latina, PL’, escribió el siguiente artículo, que es un verdadero análisis de un asunto hasta ahora especulativo, que sin duda va a provocar estudios, discusiones y desde luego ahondará la polémica, con un ingrediente más, el cual parece ser el meollo de todo, el económico. Con la anuencia del autor lo reproducimos en dos entregas:



’México.- Hace poco se apoderó de las redes sociales la afirmación de que el SARS CoV2, virus que provoca la Covid-19, nació en Wall Street, principal mercado de valores del mundo, porque los operadores estaban necesitados de algún hecho que justificara una previsible crisis bursátil.



Era, al parecer, una afirmación en sentido figurado con la cual no se acusaba a nadie de que la mutación del nuevo coronavirus del animal al hombre fuera obtenida en laboratorio. Se trataba de ilustrar, eso sí, posibles turbulencias financieras por el agotamiento del modelo de exportación de capitales.



Ahora las nuevas especulaciones son más temibles al involucrar en la pandemia no a Wall Street, sino a la inteligencia militar de Estados Unidos.



Por supuesto, nos son hijas de pruebas demostrables, sino que derivan de dudas y reflexiones de un extraordinario despliegue militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte comandada por el Pentágono en un escenario como Europa, que es el centro de la pandemia del nuevo coronavirus nacido en China.



La OTAN despliega 37 mil soldados prácticamente en la frontera rusa para insistir en la realización de mega ejercicio militar codificado como Europe Defender 20 bajo el supuesto de proteger al continente de un ataque demoledor por parte de una gran potencia.



No es necesario llamar por su nombre cuál es el país agresor de referencia, y ni a la OTAN ni al Pentágono les interesa aclarar detalles del hipotético ataque, y mucho menos demostrar que es válida la conjetura.



Las maniobras comenzarán en el mes de abril y concluirán en junio. El despliegue masivo de soldados y medios de guerra en los que proliferan por miles tanques y aviones, se inició este mes en rara coincidencia con la subida de la curva de contagiados por la Covid-19, y entrarán en su apogeo bélico cuando mayor será la cantidad de víctimas del nuevo coronavirus’. CONTINUARÁ.



