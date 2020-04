El coronavirus Chino o Estadounidense? - III

TERCERA Y ÚLTIMA PARTE



Con esta entrega terminamos el análisis del colega amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac, sobre esas mutuas acusaciones entre China y Estados Unidos en cuanto a donde se generó el germen del coronavirus, mismo en el que ahonda sobre el que parece ser el meollo del problema, el económico, con otro ingrediente más, el militar, cuando se refiere al extraordinario despliegue castrense de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, La OTAN, a la puertas de Rusia, ordenado por Donald Trump en plena crisis de la Pandemia:



’En su conjunto, la alianza de China y Rusia es la gran amenaza económica y militar a la que Estados Unidos temió tanto desde los primeros momentos de la guerra fría y que creyó equivocadamente conjurada con la desaparición de la Antigua Unión Soviética.



Los tiempos, sin embargo, son otros, y no se caracterizan precisamente por un mando unipolar como se pensó entonces cuando surgieron las teorías del fin de las ideologías, sino por la debacle del modelo neoliberal y la quiebra del actual modo de producción que agota sus posibilidades de exportación de capitales, espina dorsal de la expansión imperialista.



En el horizonte no aparece una fórmula que mejore las perspectivas de este capitalismo obsoleto, aunque ciertamente tampoco el sistema que lo pueda sustituir, pero algo se mueve, aunque todavía no haya llegado el momento de definiciones, y eso tiene nerviosos a la cúpula estadounidense que ha escogido en Donald Trump a su peor, más inepto y peligroso representante.



El núcleo que toma decisiones en Washington sabe que el mundo está en un proceso de cambio signado por la pérdida de espacio del unilateralismo y una ganancia importante de terreno del multilateralismo, y al paso que se están sucediendo los acontecimientos no hay formas de garantizar que Estados Unidos pueda liderarlos. Es un gran problema.



Es en esas perspectivas que se observa algo aparentemente tan loco como las maniobras Europe Defender 20 a contrapelo de la sana distancia o distancia social que marcan las reglas sanitarias científicas para impedir la propagación del virus y evitar que siga matando a miles de personas en Europa y el resto del mundo.



Será la vida la encargada de despejar las incógnitas de este momento supremo de la humanidad, atenazada como la Florencia de 1348 por la peste negra, y dirá si la pandemia fue un intento exprofeso en la preparación del terreno para algo execrable, militar o económico, o si, por el contrario, llegó de incógnito y fue aprovechada con propósitos malevos.



Por ahora, tranquilicémonos, despejar esa duda no es ni siquiera trascendente. Lo más importante es impedir cualquier acto desquiciado detrás de una presencia militar masiva en un escenario demasiado susceptible como es Europa, y frenar una pandemia que está allí, a las puertas de nuestras casas, con la guadaña al hombro, esperando por nuestra indisciplina.



Eso sí. No perdamos de vista que el coronavirus, un despliegue militar exagerado, y una crisis económica, es demasiada pólvora junta para un mundo que arde por muchas partes’.



Valiente, certero, preciso y actual el análisis de colega amigo cubano, Luis Manuel Arce Isaac.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.







