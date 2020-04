El coronavirus en México no avanza igual que en España e Italia

A 22 días de darse a conocer los primeros casos de contagio por coronavirus en México, en el país no se ha propagado de la misma forma que en otros países como España, Francia o Italia que han progresado significativamente el número de infectados.



México mantiene aún cifras conservadoras y aunque actualmente seguimos en Fase 1 las autoridades gubernamentales han adelantado que en dos semanas podríamos estar llegando a casos de contagios masivos, por lo que han suspendido las clases y cancelado conciertos y concentraciones masivas



El director general de Epidemiología del Gobierno mexicano, José Luis Alomía Zegarra, confirmó además, que se tienen 206 casos sospechosos de contagio y que al momento las autoridades sanitarias han descartado 672 casos negativos.



En España los casos han crecido a un ritmo parecido al de Italia y Corea del Sur, aunque parece que ahora las supera. Esos dos países van 10 días por delante y demuestran que el futuro puede ser diferente: mientras que en Italia las infecciones siguen acelerándose, en el país asiático se están frenando.

Si la curva de un país sigue una línea recta en el gráfico logarítmico, sabemos que los enfermos se duplican periódicamente; en el caso de Italia, por ejemplo, eso está pasando más o menos cada tres días.



En Corea, en cambio, la pendiente es cada vez menor y las infecciones tardan cada vez más en duplicarse.



España registró cerca de mil casos más de coronavirus en las últimas 24 horas, con un total de 8.744 casos confirmados, y 297 fallecidos, frente a los 288 del día anterior. La información fue dada este lunes por el coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. El salto de domingo a lunes fue menor que el registrado el fin de semana, cuando entre sábado y domingo los casos escalaron en unos 2.000.



No obstante, hay otro dato que alarma a los expertos: en España el brote está avanzando más rápidamente que en Italia, el país hasta el momento más golpeado por la epidemia de COVID-19. Las cifras no dejan margen para la duda y muestran que España, con unos días de retraso, está pasando por la misma situación de Italia, un país que el 24 de febrero ya tenía más de cien infectados, un número que España no alcanzó hasta ocho días después, el 3 de marzo. INFOBAE