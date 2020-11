El coronavirus se encuentra bajo control y estabilizado a nivel nacional, pese a que hace un par de semanas se complicó

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 10, NOVIEMEBRE, 2020, 12:08 hrs.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la pandemia de coronavirus se encuentra bajo control en las 32 entidades del país, pese a que hace un par de semanas la emergencia se complicó.



El funcionario de salud dijo que hay elementos que indican una disminución de los casos de covid-19, lo que puede ayudar a reducir el número de hospitalizaciones y muertes.



’Estamos en ese camino hacia abajo, las buenas noticias son en las 32 entidades federativas, lo cual va a ser expuesto en los cuatro indicadores que sustentan este buen camino.



Alcocer subrayó la necesidad de hacer de la sana distancia ’nuestro acompañante’ permanente para poder contener la pandemia, al mismo tiempo que agradeció a la población por ayudar a controlar la propagación del virus.



’Hacer un recordatorio: si tiene síntomas de covid-19 y además tiene 60 o más años, o tiene una enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, no se espere y vaya a consulta médica’, explicó.



En su intervención, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que las hospitalizaciones y las defunciones están estabilizadas a nivel nacional.



En cuanto a la ocupación de los centros de salud, de 28 mil 086 camas, hay 18 mil 859 disponibles y 9 mil 227 están ocupadas.



Sin embargo, los estados de Durango, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y la Ciudad de México mantienen alta incidencia en casos y Baja California Sur, pese a que tiene pocos, son significativos en comparación con su población.



De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, dado a conocer por José Luis Alomía, director de Epidemiología, México suma 95 mil 225 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y registra 972 mil 785 casos confirmados acumulados.



SE CELEBRA EFECTIVIDAD DE VACUNA DE PFIZER



El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó sobre el avance de los estudios clínicos de las vacunas contra el coronavirus, compradas por el gobierno mexicano, celebrando los resultados de la vacuna de Pfizer, que reportó ser efectiva en el 90 por ciento de los casos.



En La Mañanera, el canciller aseguró que los ensayos clínicos de las posibles vacunas muestran buenos resultados tanto ante instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), como por las mismas empresas desarrolladoras que informan a las autoridades regulatorias.



’Hoy nos toca ser optimistas, porque los resultados están mostrando que algunas de estas posibles vacunas son muy buenas, de acuerdo a las instituciones internacionales y por supuesto las empresas que están informando a la autoridad regulatoria’, dijo.



Ebrard señaló que se tiene "un acuerdo de pre compra para cubrir a 17.2 millones de personas" con Pfizer y que el proyecto de vacuna estadunidense reportó ser efectiva "en más del 90 por ciento de los casos, misma efectividad como las existentes de sarampión".



Además, afirmó que Pfizer prevé que las autoridades regulatorias de Estados Unidos y de la Unión Europea aprueben la vacuna a inicios de diciembre, para producir 15 millones en lo que resta del año.

’El estudio 3 de Pfizer no ha encontrado reacciones secundarias graves. La vacuna de Pfizer está basada en tecnología de RNA y fue celebrada por la OMS’.



Al hacer un recuento general sobre los medicamentos adquiridos por el gobierno mexicano, como CanSino, Pfizer Biotech, y AstraZeneca, el titular de la SRE reveló que hay una propuesta de compra para la vacuna Moderna, además de un diálogo con Rusia para iniciar la Fase 3 de la vacuna Sputnik en México.



’Cansino en Fase 3, Pfizer Biotech, se firmó convenio con México el 12 de octubre pasado; AstraZeneca de la Oxford, se firmó convenio se va a producir el envasado para su distribución en América Latina; Moderna, que trabaja con los institutos de salud de EU, ya hizo una propuesta a México y estamos explorando los siguientes pasos; la vacuna rusa, estamos en diálogo para iniciar la Fase 3.



PERMISOS EN AUTOMATICO PARA IMPORTAR MEDICINAS



El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) entregar permisos en automático para la importación de medicinas a las empresas en las que esté garantizada su confiabilidad y que aprueben la regulación de sus países y organismos internacionales.



El Presidente explicó que en administraciones pasadas los permisos se tardaban entre 60 y 90 días en ser entregados, mientras que la propuesta para este gobierno era de 20 días.



"Todavía ayer preguntamos y cuántos días se van a requerir ahora, me contestaron 20, dije no y hoy vienen los de Naciones Unidas y se les va a notificar que es en automático, pero todo esto no es casual, son los obstáculos que nos ponen para que no podamos adquirir los medicamentos y que continúe el desabasto y que tengamos que ponernos de rodillas ante ellos, están equivocados, se les olvida que somos muy perseverantes", dijo.



Aseguró que frente a estos intentos de frenar el avance de su administración su gobierno se está anteponiendo con trabajo y el apoyo de la ciudadanía, por lo que indicó que no importan las campañas en su contra porque "entre más nos golpean más dignos nos sentimos".



"Lo que decía Ponciano Arriaga, por qué, porque estamos defendiendo una causa justa, le digo a la gente estamos limpiando de corrupción al país porque si no lo hacemos y nos rendimos, nos cansamos, el país no va a salir adelante porque la peste que más ha dañado a México es la corrupción, entonces la transformación va a pesar de todos los obstáculos", puntualizó.



El Mandatario recordó que al principio de su administración, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le decían a los derechohabientes que había escasez de medicinas porque el gobierno federal no los estaba entregando. Sin embargo, se dijo confiado de que la población esté informada y sea consciente de que las cosas no son como las plantea la oposición a su gobierno.



"Al final si la gente les cree y se impone la versión que nosotros no estamos haciendo bien las cosas va a haber la oportunidad por la vía democrática que dejemos el cargo, hay elecciones el año que viene y luego revocación de mandato, nada más que no coman ansias que se esperen", añadió.