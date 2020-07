El coronavirus se propaga por el aire: qué debes hacer ahora

El coronavirus puede quedarse suspendido en el aire durante varias horas si no hay corrientes, y la gente podría contagiarse al inhalar, según sugiere un número cada vez mayor de evidencia científica.



El riesgo es mayor en espacios interiores donde la ventilación es deficiente, lo cual podría ayudar a explicar eventos de superpropagación que se han reportado en plantas de procesamiento de carne, iglesias y restaurantes.



No está muy claro con qué frecuencia se propaga el virus a través de estas diminutas gotículas, o aerosoles, en comparación con las gotas más grandes que se expelen cuando alguien infectado tose o estornuda, o se transmiten a través del contacto con superficies contaminadas, afirmó Linsey Marr, una experta en aerosoles del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia.



Los aerosoles se liberan incluso cuando una persona asintomática exhala, habla o canta, de acuerdo con Marr y más de otros 200 expertos, quienes han detallado la evidencia en una carta abierta a la Organización Mundial de la Salud.



Lo que sí está claro, dicen en la misiva, es que la gente debería intentar minimizar el tiempo que pasa en interiores con personas que no sean de su familia. Las escuelas, los asilos y las empresas deberían considerar añadir nuevos filtros de aire potentes y luces ultravioletas que pueden matar los virus.



A continuación, presentamos algunas respuestas a las preguntas que se suscitan a raíz de la nueva información.



¿Qué significa que un virus se propague por vía aérea?



Para que se considere que un virus se propaga por vía aérea este tendría que mantener viabilidad viral al transportarse por el aire. Para la mayoría de los patógenos es claro si se transmiten de esta manera o no. El virus del VIH, que es demasiado delicado como para sobrevivir fuera del cuerpo, no se queda suspendido en el aire. El sarampión sí se propaga por vía aérea, lo cual lo hace peligroso ya que puede sobrevivir en el aire hasta por dos horas.



En el caso del coronavirus, la definición ha sido más complicada. Los expertos concuerdan en que el virus no recorre grandes distancias ni permanece viable en exteriores. Sin embargo, la evidencia sugiere que puede llegar de un extremo a otro en una habitación y, en una serie de situaciones experimentales, permanecer viable hasta por tres horas.



¿En qué se diferencian los aerosoles de las gotículas?



Los aerosoles son gotículas y las gotículas son aerosoles, la única diferencia es el tamaño. A veces los científicos llaman aerosoles a las gotículas con un diámetro de menos de 5 micras. (En comparación, una célula roja mide aproximadamente 5 micras de diámetro; un cabello humano mide 50 micras de ancho).



Los científicos ya saben que la gente puede transmitir el virus incluso aunque no presente síntomas, es decir, sin toser o estornudar, y los aerosoles podrían explicar por qué se da ese fenómeno.



Debido a que los aerosoles son más pequeños, contienen mucho menos virus que las gotículas. Pero, puesto que son más ligeros, pueden sobrevivir en el aire mucho más tiempo, sobre todo si no hay aire fresco. En un espacio interior con mucha gente, una sola persona infectada puede liberar suficiente virus aerosolizado para infectar a muchas personas, quizá provocando un evento de superpropagación.



Para que las gotículas sean responsables de una propagación a ese nivel, una sola persona tendría que estar a menos de un metro de todas las demás o haber contaminado un objeto que todos tocaron. Todo eso les parece poco probable a muchos expertos: ’Tendría que hacer mucha gimnasia mental para explicar esas otras rutas de transmisión en comparación con la transmisión de aerosoles, lo cual es mucho más simple’, afirmó Marr.



¿Ya puedo dejar de preocuparme por la sana distancia y lavarme mis manos?



El distanciamiento social sigue siendo muy importante. Entre más cerca estés de una persona infectada, más estarás expuesto a sus aerosoles y gotículas. Lavarte las manos con frecuencia sigue siendo una buena idea.



Lo nuevo es que quizá esas dos cosas no sean suficiente. ’Deberíamos hacer tanto énfasis en los protectores faciales y la ventilación como lo hacemos con el lavado de las manos’, explicó Marr. ’Hasta donde sabemos, esto es igual de importante, si no es que más’.



Yahoo Noticias