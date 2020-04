+Demanda conjunta de la CCI y la OMS

+Objetivo del ISSSTE el rezago quirurgico





El COVID-19 amenaza la planta productiva de todo el país y por ello las principales centrales sindicales abalizan la Ley para saber en que condiciones salariales quedaran los trabajadores en caso del paro, por lo pronto la cadena de Hoteles Barceló comunicó a sus clientes la lamentable decisión del cierre de algunos de sus hoteles.

Destaca que en estos momentos, ’los que formamos parte de Barceló Hotel Group y yo personalmente, queremos trasladarte un mensaje de serenidad. Estamos convencidos que estas circunstancias tan excepcionales pasarán e iremos recobrando la normalidad. Gracias a ti, nuestra empresa lleva 90 años dedicada con ilusión a cuidar a millones de clientes en sus vacaciones, sus viajes de empresa, sus reuniones y en todos los momentos que comparten con nosotros y con nuestro personal. Y es con esta misma ilusión renovada con la que volveremos a darte la bienvenida’, señaló.



Puntualizó que lamentablemente estamos procediendo al cierre de algunos de nuestros hoteles, por favor si tienes una reserva en las próximas fechas te ruego que contactes con nosotros para poder ayudarte a través del link reportado en pie de página. Tenemos muy presente la responsabilidad que requieren estos momentos y todo nuestro equipo está dedicado a gestionar todas las peticiones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que ante la necesidad de tomar medidas razonables, preventivas y de atención, contra la patología COVID 19 o coronavirus, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) implementar medidas cautelares para salvaguardar la integridad física, psicológica, estado de salud y la vida, de personas migrantes alojadas en estaciones migratorias, estancias provisionales y albergues de ese instituto.

Asimismo, las medidas buscan proteger de la epidemia al personal que labora en tales sitios, representantes jurídicos e integrantes de Asociaciones Civiles que brindan servicios a los extranjeros alojados y, en general, de los visitantes a esos recintos migratorios y lugares habilitados por el INM para el alojamiento de personas, incluidas sus instalaciones en los aeropuertos del país.

Este Organismo Nacional pide tomar acciones urgentes para evitar condiciones de hacinamiento en esas instalaciones y evitar con ello contagios masivos y mantener informada a la población en contexto de migración albergada en esos sitios y a la población visitante, sobre las acciones y medidas preventivas que deben adoptarse de acuerdo a la evolución de la contingencia para la prevención y atención de la enfermedad.

Asimismo, deberá proporcionar los productos e insumos necesarios y suficientes de salud e higiene para prevenir el contagio, realizando un permanente monitoreo y supervisión, principalmente de personas adultas mayores por ser las más vulnerables a sufrir complicaciones por esa patología.

Esta Comisión Nacional considera necesario tomar medidas razonables para su prevención y atención, derivado de la información publicada por la Secretaría de Salud Federal, el 16 de marzo de 2020, mediante Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19), por el cual se informó que, a nivel mundial, hasta esa misma fecha, se habían reportado 167,506 casos confirmados de la enfermedad COVID-19 y 6,606 defunciones y que, en México, se han confirmado 82 casos.

Para la Comisión Nacional el derecho a la protección de la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos y debe ser entendido como la posibilidad de las personas de disfrutar de facilidades, bienes, servicios, así como condiciones necesarias para alcanzar su bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Por lo que respecta a los derechos laborales, la CTM esta concentrado a sus abogados para orientar a sus representados y hacer valer la Ley Federal del Trabajo referente a este tipo de hechos.

Se dice que tienen derecho a un salario mínimo durante 30 días, que son 123 pesos diarios y además no se puede obligar a disfrutar días de vacaciones por cierre de centros de trabajo, y en caso de contagio una retribución por incapacidad temporal……

PIDEN A JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO QUE SU RESPUESTA A LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEA SU PRIORIDAD

En París, Francia, en una declaración conjunta emitida hoy, la ICC (Camara Internacional de Comercio) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) han anunciado el acuerdo para el aprovechamiento de la red global de la ICC, de más de 45 millones de empresas, para permitir a las compañías de todo el mundo participar de manera plena y activa en la prevención de la extensión del brote de coronavirus COVID-19.

La colaboración entre la ICC y la OMS facilitará los flujos de información, al distribuir entre las empresas la información más reciente y más fiable del brote de COVID-19.

’Una acción temprana, valiente y efectiva reducirá el riesgo a corto plazo para los empleados, así como el coste a largo plazo para las empresas y la economía’, recoge la declaración. ’Como prioridad inmediata, las empresas deberían estar desarrollando, actualizando, preparando o ejecutando los planes de continuidad del negocio’.

Reconociendo el papel esencial que puede desempeñar el sector privado en minimizar la probabilidad de la transmisión, la declaración conjunta ICC-OMS pide a los gobiernos nacionales que adopten una visión conjunta de gobierno y de sociedad para responder a la pandemia del COVID-19 y subraya la urgencia de que sea, para Jefes de Estado y de Gobierno, su prioridad máxima.

Esta declaración sigue a un llamamiento de la ICC del jueves 12 de marzo de 2020 a los países del G20, para que acuerden urgentemente un plan de acción global omnicomprensivo, que haga frente a la pandemia y restaure la confianza y la estabilidad de la economía global.

La ICC y la OMS solicitan también a los gobiernos, que faciliten todos los recursos necesarios para combatir el COVID-19 en el plazo más breve y garanticen que las cadenas de suministro médico transfronterizo funcionen de manera efectiva y eficiente.

El Secretario General de la ICC, John W.H. Denton AO, afirmó: ’La ICC tiene un impacto en el empleo de más de mil millones de trabajadores tanto en países en desarrollo como desarrollados. Tenemos la responsabilidad de facilitar una respuesta empresarial efectiva que proteja a la gente del riesgo para la salud derivado del COVID-19 y del impacto negativo en las empresas de las que depende su subsistencia’.

Ante la posible caída masiva de la producción, el cierre de fronteras, la volatilidad de los mercados financieros y la contracción de la economía a corto plazo, se debe actuar equilibrando la necesidad sanitaria de la lucha contra la enfermedad con la del mantenimiento de la actividad económica vital. Por ello, con la finalidad de mantener el tejido empresarial global se ha planteado la conveniencia de mantener la liquidez, adaptar la normativa tributaria, suspender los techos de gasto público —estableciendo planes de recuperación— o flexibilizar los sistemas laborales…..

ABATIR EL REZAGO QUIRÚRGICO, PRINCIPAL OBJETIVO DEL ISSSTE EN 2020: RAMÍREZ PINEDA

Este año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) invertirá en fortalecer la funcionalidad de las clínicas y hospitales generales –segundo nivel de atención-, con el fin de evitar el rezago quirúrgico, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.

’Hemos iniciado un recorrido por las unidades médicas del país, con el fin de conocer las necesidades y problemática que nos permitan optimizar los recursos y planificar la estrategia para superar los rezagos’, destacó.

El titular del ISSSTE explicó que en el Sector Salud ’se dejó de invertir en administraciones pasadas, lamentablemente la infraestructura no se mejoró acorde al crecimiento de la población que en 1960 se ubicaba en 488 mil derechohabientes, 60 años después se atienden a 13.3 millones. Los hospitales tienen equipamiento con atraso, al igual que las clínicas de medicina familiar, ello afecta la atención que se brinda a la derechohabiencia’.

’Estamos trabajando fuertemente por buscar una salida rápida y ágil, que nos permita dar una atención inmediata a los servicios de salud. Requerimos mucha inversión porque en el modelo pasado se le apostó a la subrogación de servicios privados y dejamos de invertir en nuestro propio Instituto’, añadió.

Ramírez Pineda aseguró que el ISSSTE es una Institución de contrastes, tiene carencias, pero cuenta con muchos recursos en materia de reservas. ’Si es necesario las vamos a utilizar para mejorar la infraestructura física. Además, nos reunimos con el personal médico para ser más eficientes en la administración de todas las clínicas y hospitales y darles una mejor atención a los derechohabientes’.

Exhortó a médicos, enfermeras y personal administrativo a tener mucha voluntad, ’ustedes la tienen, necesitamos promover este proceso de cambio que queremos hacer para las nuevas generaciones y fortalecer todo el sector salud’.

En sus giras de trabajo que ha realizado en este año por las clínicas y hospitales de la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, el titular del ISSSTE, acompañado del Presidente del CEN del SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, y los directores normativos de Salud, Ramiro López Elizalde, y de Supervisión y Calidad, Sergio Barragán Padilla, mantiene reuniones con los directores de unidades médicas, derechohabientes y trabajadores, con el fin de conocer de viva voz sus necesidades y resolverlas de acuerdo a las prioridades. …

