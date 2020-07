El COVID-19 Causa Estragos y La 4T lejos del ciudadano

A finales de 2019 México y el continente americano fueron avisados de un virus que ocasionaría una Pandemia.



Iniciando 2020 se veían, en los medios y en las redes, crudas escenas de personas con dificultades en hospitales de Italia. En aquel país de Europa los números de muertes crecían alarmantemente. Lejos se veían las escenas, muchos, inclusive el Gobierno de México, subestimaron lo que se venía. El Ejecutivo Federal más que prepararse, se deshizo de suministros que tenía, y los envió a China.



El subsecretario Hugo López Gatell fue presentado como el ’experto epidemiólogo’ encargado de hacer frente al COVID-19. Al mero estilo de la 4T de hacer ídolos, la imagen del subsecretario creció como la espuma. Sin embargo, una serie de errores y de omisiones generaron que este nuevo ídolo político llevara al país a ser una de las 5 naciones más dañadas del mundo... Haciendo un recuento del manejo del Gobierno Federal, pudiéramos enlistar sus errores y omisiones en los siguientes:



SIN FILTROS SANITARIOS: A pesar de haber sido avisado con antelación el Gobierno de México nunca estableció filtros sanitarios en aeropuertos ni en las fronteras, lo que permitió que el virus llegara al País sin ningún tipo de defensa ni de control.



SIN CUBREBOCAS: Desde siempre ’la recomendación’ del subsecretario López Gatell ha sido que el cubrebocas ’no sirve’ como medida de prevención sanitaria. Inclusive al día de hoy López Gatell sigue sin usarlo, cuando la OMS ya ha dicho en repetidas ocasiones la utilidad del mismo. Sin el uso obligatorio de cubrebocas el virus se propagó rápido.



SIN PRUEBAS: Sumidos en una austeridad muy cuestionada, en México no se invirtió en pruebas masivas para detección del COVID-19. Somos uno de los países del mundo que menos pruebas ha realizado, por debajo de la media de Latinoamérica. Sin pruebas nadie sabe dónde está el virus, ni la velocidad con que se propaga.



SIN APOYO A FAMILIAS: El virus dejó de ser prioridad en muy poco tiempo debido a la ausencia de apoyo económico para las familias, a las que se les pedía confinamiento pero no se les ayudaba. Muchos ciudadanos con la necesidad de satisfacer lo básico salieron a las calles prematuramente.





SIN ESTRATEGIA ECONÓMICA: Más que ayudar a las pymes con recursos como en otros países, en México se lanzó, en medio de la pandemia, una campaña de terrorismo fiscal contra los empresarios. A la fecha ya se perdieron oficialmente más de 1 (un) millón de empleos formales ante el IMSS y, más de 12 (doce) millones de trabajadores, tanto de la empresa formal como de la informal, se han quedado sin actividad que genere ingresos.



SIN PROFESIONALISMO: El estatus de ser ’ídolo político’, y su obstinada actitud prepotente han generado que el subsecretario López Gatell se aleje del profesionalismo. Llegó inclusive a decir que, AMLO no podía contagiarse porque, según él, ’su poder es moral’. El virus llegó sin defensa, se propagó rápido, sigue sin control, y está generando las más profundas crisis de salud y económica debido a que se ha politizado la pandemia, y no hay profesionalismo ni objetividad.



Ante lo mencionado, LAS VOCES QUE PEDIMOS LA RENUNCIA DEL SUBSECRETARIO LOPEZ GATELL YA SOMOS MUCHAS. Paradójicamente, México ante la pandemia está mucho peor en los números que China, un país 25 veces más grande en población y, que, ’se presumió ayudarlo’... En este contexto nuestro partido el lunes 13 de julio emitió comunicado a nivel nacional (se anexa), donde se pide una serie de acciones que vemos adecuadas y urgentes, dados los retos que enfrentamos.



Finalmente, en Sinaloa, hacemos notar la urgente necesidad de lo siguiente:



1. Implementar estrategia de aplicación de pruebas masivas, que nos dé certeza del porcentaje de ciudadanos que se han infectado, y el progreso real de la pandemia.



2. Suministrar el material médico suficiente y necesario para evitar que más personal médico se infecte y pierda la vida.



3. Generar programas económicos de apoyo a las familias como el ’Ingreso Mínimo Vital’, y también para las pymes; que permitan confinarse a quienes así les sea necesario y, mantener la planta laboral que aún tenemos.



4. Atender urgentemente la Economía. Suspender aquellas obras innecesarias y activar aquellas que salven las cadenas productivas.



5. Despolitizar la pandemia. Como partido político hemos sido muy respetuosos y hemos dado espacio a la administración pública actual. Sin embargo, no vemos el profesionalismo que se requiere.



EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO DE MÉXICO ACTUÉ CON RESPONSABILIDAD, Y QUE DEJE DE CULPAR A OTROS DE SUS OMISIONES Y ERRORES.