El COVID-19 es una amenaza para la paz

Se vive la peor crisis de la historia: COPARMEX

+Migrantes envía más de 203 millones para créditos



CIUDAD DE MEXICO a 17 de diciembre del 2020.-La actual crisis del COVID-19 complica de manera única los esfuerzos de paz y reconstrucción en los países afectados por conflictos, poniendo en peligro las respuestas de salud pública y amenazando los esfuerzos de consolidación de la paz.

Un informe conjunto en coautoría de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS), Interpeace y la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (DPPA / PBSO) pide respuestas personalizadas y coordinadas para construir y mantener la paz en los países. Afectados por el conflictos.

La publicación, De la crisis a la oportunidad para una paz sostenible: una perspectiva conjunta para responder a los desafíos de la salud, el empleo y la consolidación de la paz en tiempos de COVID-19 , ofrece formas de abordar la crisis sanitaria, crear trabajos decentes de una manera sensible al conflicto y contribuir a la consolidación de la paz.

En países afectados por conflictos armados o donde el riesgo de un estallido de violencia es alto, la crisis del COVID-19 o la respuesta a la misma pueden exacerbar los agravios, aumentar la desconfianza, la discriminación y las percepciones de injusticia sobre el acceso a los servicios de salud, trabajos decentes y medios de vida. , dice el informe.

"La crisis del COVID-19 ha empeorado situaciones ya frágiles... La OIT es más consciente que nunca de su responsabilidad de promover la paz y la resiliencia en tiempos de esta pandemia mundial ".

Guy Ryder, Director General de la OIT, dijo que puede erosionar la confianza en las autoridades estatales y tener un impacto desproporcionado en ciertos segmentos de la población, especialmente mujeres, migrantes y grupos desplazados, marginados y vulnerables.

’El conflicto a menudo surge de la ausencia de trabajo decente’, dijo el Director General de la OIT, Guy Ryder. ’La crisis de COVID-19 ha empeorado situaciones ya frágiles y requiere que las partes interesadas trabajen juntas en asociación para abordar las causas fundamentales. La OIT es más consciente que nunca de su responsabilidad de promover la paz y la resiliencia en tiempos de esta pandemia mundial ’.

Las medidas inmediatas en respuesta a la crisis de salud pública debería ser parte de una visión más amplia y a largo plazo para la recuperación, dice el informe. Las formas de desarrollar la resiliencia en las sociedades tanto a los conflictos como a los desafíos planteados por las pandemias actuales y futuras incluyen la ampliación de los programas de empleo público y los esquemas de protección social existentes y el aumento de la inversión en infraestructura productiva, enfatiza la publicación.

Tales medidas pueden ayudar a sentar las bases para más cambios estructurales que construyan y mantengan la paz a lo largo del tiempo. Los planes de obras públicas de emergencia, por ejemplo, pueden mitigar el impacto económico de la pandemia y apoyar la respuesta sanitaria mejorando la infraestructura para la atención primaria de salud y el acceso a agua potable, saneamiento e higiene.

’Los servicios de salud equitativos fortalecen la confianza de la comunidad, lo que a su vez contribuye a fortalecer los sistemas de salud y los esfuerzos de consolidación de la paz’, dijo el Director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Las respuestas sanitarias y socioeconómicas inclusivas también pueden ser una oportunidad para dar voz a los actores locales en el proceso de toma de decisiones y fomentar respuestas locales, lo que podría contribuir a aumentar la confianza en las instituciones gubernamentales y entre los grupos.

’COVID-19 ha exacerbado las quejas y las desigualdades existentes. Reconstruir mejor requiere respuestas sanitarias, humanitarias y socioeconómicas integradas que deben ser sensibles al conflicto y no causar daño ’, dijo Oscar Fernández-Taranco, Subsecretario General de Apoyo a la Consolidación de la Paz.

’Hemos visto que la pandemia ha intensificado significativamente las desigualdades sociales, económicas y de género, y ha erosionado la confianza en las instituciones, aumentando la probabilidad de violencia. Si queremos abordar la crisis multidimensional de COVID-19, debemos salvar los silos de la salud, el empleo y la paz y diseñar una respuesta multidimensional que coloque la generación de confianza en el centro del proceso de recuperación’, dijo Scott Weber. Presidente de Interpeace.

INICIATIVA PRIVADA CONTRA NCREMENTO AL SALARIO MINIMO

Si el Ejecutivo pretende un incremento al salario mínimo de 15% para 2021, es necesaria una aportación gubernamental extraordinaria por Covid-19 (AGEC) de 6.42 pesos diarios sumada al monto que darán empresas, declaro la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Además comentó que se vive lo que pudiera ser la peor crisis del último siglo, con un impacto fuerte en el sector productivo, por lo que ’esperamos que la decisión sobre el aumento al salario mínimo sea tomada bajo un consenso tripartito y con el apoyo del gobierno ante las condiciones económicas actuales’.

El salario mínimo vigente en la mayoría del país es de 123.22 pesos diarios, o 3 mil 696.60 pesos al mes, excepto en la zona norte del país. Así, un incremento de 15% lo llevaría a 141.70 pesos, es decir, 18.48 pesos más.

La Coparmex recordó que el sector empresarial propone un aumento al salario mínimo para 2021 de entre 128.15 pesos a 135.83 pesos. En ambos casos se trata de un aumento de 4% de inflación, más un monto independiente de recuperación (MIR) de 4.31 pesos y 7.39 pesos, respectivamente.

Para la Coparmex, esa propuesta ’protegería el poder adquisitivo e implicaría un avance significativo hacia la línea de bienestar familiar, pero sin generar mayores presiones graves a las empresas consistentes en la supresión de puestos de trabajo’.

Pese a su propuesta, reconoce que se estaría 42% debajo del objetivo de dar 214.07 pesos que permita comprar una canasta básica para ubicar a los trabajadores en la línea de bienestar familiar.

No es el momento adecuado para un incremento de 15% al salario mínimo como lo propone el presidente López Obrador, debido a que haría más difícil la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas, y generaría mayor empleo informal, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

Respecto a la Zona Libre de la Frontera Norte, la propuesta que presentó la STPS a los sectores patronal y obrero destaca que sólo se aplicaría el alza de 6%, que es un incremento nominal de 11.13 pesos, y la percepción diaria se ubicaría en 196.69 pesos.

En 2018 el salario mínimo era de 88.36 pesos, pero la nueva administración impuso aumentos de 16% en 2019 y de 20% este año, y el incremento acumulado en el sexenio es de 39%, y si prospera la propuesta, para 2021 habrá aumentado 60.4%....

MIGRANTES MEXICANOS ENVÍAN MÁS DE 203 MDP PARA PAGAR CRÉDITOS INFONAVIT

De noviembre de 2019 a noviembre de este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a través del programa ’Infonavit Sin Fronteras’, recibió 203.4 millones de pesos correspondientes al pago de 6 mil 476 créditos de migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Este programa permite que las y los connacionales radicados en ese país puedan realizar el pago de su propio crédito hipotecario, el de algún familiar o de un tercero, ampliando así sus posibilidades para acceder a una vivienda adecuada.

Al cierre de noviembre de este año, se han realizado 72 mil 267 transferencias a través de más de mil agentes en 37 estados de la Unión Americana, que forman parte de las remesadoras DolEX, Maxitransfers e Intercambio Express.

Derivado de los contratos que el Infonavit mantiene con estas tres empresas, las comisiones generadas por la recepción de los pagos en México las absorbe el Instituto, brindando así un beneficio adicional para las familias mexicanas.

Para aprovechar este programa, los acreditados que viven en Estados Unidos o sus familiares, únicamente deben acudir a cualquiera de las remesadoras con el número a 10 dígitos del crédito y realizar el depósito correspondiente a la mensualidad.

Actualmente, el Instituto trabaja para ofrecer más y mejores alternativas a los migrantes. Con la reforma a la Ley del Infonavit se buscará brindar opciones de financiamiento para que las y los trabajadores que alguna vez hayan cotizado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puedan utilizar el ahorro de su Subcuenta de Vivienda y acceder a un crédito.

Como parte de estas acciones, el Infonavit colabora con la organización Fuerza Migrante –que tiene contacto con más de 2.5 millones de mexicanos en Estados Unidos– para establecer mecanismos que permitan, en un futuro cercano, la compra de una casa perteneciente al portafolio de vivienda recuperada del Instituto.

El compromiso del Infonavit con los migrantes mexicanos es sólido. Desde noviembre de 2019, se incorporó a las mesas de trabajo que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en las que participan el Banco del Bienestar, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU); cuyo objetivo es mejorar los canales de comunicación con la población migrante a través de los consulados de México en la Unión Americana….