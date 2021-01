El COVID-19 está en una de sus etapas más críticas: Cuen

WWW.REPORTEROHD.MX



Culiacán, Sinaloa.- ’El problema del corona virus continúa siendo un problema muy grave, ciertamente cuando muere alguien de enfrente la estadística para nuestra familia es cero, pero cuando se muere alguien de casa es el 100 por ciento, por ello tenemos que retomar el problema con los pies bien puestos sobre la tierra, cuidarnos muy bien y no hacerle mucho caso al gobierno cuando te dice que estamos bien’; comentó el presidente del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda.



El día de ayer en Estados Unidos se contagiaron cerca de 300 mil gentes, en el Reyno Unido cerca de 50 mil personas, información que se reporta hoy a nivel nacional, y lo grave de esta situación es que lo que pasa en otros lugares del mundo se replica en nuestro país, así ocurrió en el inicio de la pandemia cuando en diciembre del año pasado la pandemia inició en Europa, posteriormente en Estados Unidos y casi de manera inmediata llegó a México.



’Los reportes de hoy indican que México tiene el índice de letalidad más alto del mundo con 8.8 muertos por cada 100 contagiados, Irán 4.5, Italia 3.5, Indonesia 3, Inglaterra 2.9, Brasil 2.53, EUA 1.71, y en el mundo el promedio es 2,2, así lo registra la prensa nacional; México con el más alto índice de letalidad, pero más grave aún que cuando vamos a las entidades federativas Baja California y Sinaloa son los estados que más mal han manejado la pandemia’, explicó Cuén Ojeda.



Cuén Ojeda comentó que lo más grave para los sinaloenses es que las entidades federativas con más alto índice de letalidad son Baja California y Sinaloa, ambas con 15.9, eso significa que de cada 100 contagiados están muriendo 16 personas lo cual es terrible.



No hay explicación del porqué Sinaloa está en amarillo, si Guanajuato por ejemplo que está en rojo tiene 5 mil 326 muertos, mientras que Sinaloa tiene 4 mil 208, pero Guanajuato tiene 6 millones de habitantes y Sinaloa tiene 3, la mitad.



Otra comparación es Baja California, que tiene el mismo índice de letalidad de Sinaloa, sin embargo, el primero esta en color rojo y Sinaloa en amarillo. Creo que esto último no es responsabilidad de la federación, dado que ellos solo recogen la información que suministran las entidades.



Solo nos resta cuidarnos y cuidar a nuestras familias, dado que para salir adelante tenemos que tener una inmunidad de rebaño, y esto se logra vacunando 320 mil personas diarias, lo cual está muy lejano.