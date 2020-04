El COVID-19 no frena la ‘rifa del avión’: empresario compra 400,000 cachitos

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Miércoles 29 abril 2020.-La pandemia del coronavirus no frenará la rifa alusiva al avión presidencial. La venta de los seis millones de boletos continúa y este martes un empresario adquirió 400,000 cachitos que serán distribuidos en los municipios más pobres de México para que puedan participar en el sorteo del 15 de septiembre en el que se darán 100 premios de 20 millones de pesos.



Aunque declinó a decir el nombre del hombre de negocios que adquirió estos boletos para la rifa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa matutina que se pidió que esos cachitos sean repartidos entre la población.



’Ayer, un empresario solidario, fraterno, se ofreció a comprar 200 millones de pesos en boletos, 400,000 cachitos. Me dijo yo quiero que esto se entregue al pueblo, los 400,000 cachitos. ¿Cómo lo entregamos? Una opción es que se le entregue casa por casa a la gente cuando menos un boleto de los municipios más pobres de México de los 100,200, 300 municipios hasta donde alcance’, explicó.



El 13 de febrero pasado, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal ofreció una cena a 100 empresarios de México para convocarlos a comprar 4 millones de boletos de 500 pesos cada uno, pero se consiguieron compromisos de compra por tres millones. A partir del 9 de marzo comenzó la venta del billete con la imagen del avión presidencial para el gran sorteo especial número 235 que tendrá una numeración del 0000000 al 5,999,999.



’Va la rifa, ya se están distribuyendo boletos, todavía no entregándose por la pandemia, pero ya se están elaborando, se va a llevar el día 15 de septiembre’, aclaró el presidente ante la pregunta de sí a pesar de la emergencia sanitaria sigue en marcha el sorteo.







López Obrador comentó que, con la entrega de los boletos a los municipios más pobres del país, se les pedirá asumir el compromiso de que en caso de obtener uno de los 20 millones de pesos, estos sean utilizados en obras comunitarias y el mejoramiento de las escuelas para el beneficio de la población.



El ’TP-01 José María Morelos y Pavón’ se prevé aterrice en suelo mexicano en los próximos 10 días procedente de California, Estados Unidos, donde estaba estacionado. El presidente de la República ha asegurado que no lo utilizará para ningún viaje, aunque ofreció realizar un recorrido para medios de comunicación.



La rifa se realizará el 15 de septiembre a las 16:00 horas en el Salón de Sorteos del Edificio principal de la Lotería Nacional.