El covid-19 y la salud mental

La falta de unidad en el país y la prolongada división política que se ha mantenido artificialmente ha repercutido en la percepción de la enfermedad del covid-19.

En parte esa puede ser la causa de que existe una voz que sea creíble, ni la del presidente ni la de Gatel.

En la percepción del coronavirus hay posturas políticas, ideológicas y de carácter emocional o por trastornos psicológicos.

Las ideológicas pueden ser aquellas que señalan que el covid-19 no existe, y lo que está matando a la población son las antenas 5G.

Según esa postura, el coronavirus no es real, y lo que está afectando la salud es la ’radioactividad existente en el aire’.

Como está en el aire, respiramos radiación, lo que acelera enfermedades existentes en el organismo y al llegar al hospital ’enseguida los dictaminadas por coronavirus.’



Otras personas creen que esta pandemia está organizada por el PRI y el PAN para tumbar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Aquí también entra la postura de quienes aseguran que el virus no existe porque esto es resultado de una guerra entre China y Donald Trump; es decir, la causa es política no sanitaria.

También están quienes son víctimas de sus miedos y de sus trastornos mentales.

Esas personas creen que los médicos están matando con inyecciones letales a quienes entran a los hospitales, porque al personal de salud le pagaron por eso.

Aquí aparecen rasgos de algunos trastornos de psicosis, pues algunos individuos reflejan percepciones anormales al perder contacto con la realidad.

La psicosis tiene dos síntomas principales: delirios y alucinaciones.

Las alucinaciones son percepciones falsas, como escuchar, ver o sentir algo que no existe, como las que manifiestan quienes creen que los médicos están matando a todos los que ingresan a los hospitales y los declaran fallecidos por covid-19.

En este grupo, algunos dicen que a los pacientes les inyectan para que mueran, para después ’robarles el líquido de sus rodillas’.

Que este tipo de expresiones circulen en internet durante la pandemia del coronavirus no debe parecernos raro, porque en México, según la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México (ENEP), se estima que los trastornos mentales afectan a casi el 30 por ciento de la población.

Algunos padecimientos de la población mexicana son la depresión, ansiedad, demencias, esquizofrenia, y trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agudizado en los últimos tiempos.

Lo grave es que de cada cinco personas que padecen un trastorno sólo una recibe un tratamiento, y una persona con un trastorno mental visita cinco médicos antes de ver a un psiquiatra, de acuerdo con la Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM).