El COVID económico

Desde luego que nos debemos de preocupar por covid económico, que ya afronta el mundo entero, pero no al grado de la desesperanza total que ha causado en crisis anteriores hasta suicidios, hechos lamentables, que como es obvio, no tienen retroceso.



El propio António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, nos ha advertido ’que ‘el nuevo coronavirus’ podría arrastrar a otras 100 millones de personas a la pobreza extrema, lo que revela, aseguró, la fragilidad de un mundo desigual’.



Son datos ciertos que nos indican el fracaso del capitalismo rampante y el neoliberalismo impuesto. Las mentes más agudas y libres, con las que hemos coincidido, han señalado que como siempre los males del mundo se ceban en la gente humilde, la gente de la calle, la gente perteneciente a los estratos de pobreza y de pobreza extrema.



En su discurso que pronunció el líder mundial en la ceremonia virtual del 102 aniversario del nacimiento de Nelson Mandela, el libertador de Sudáfrica, al hacer un parangón de la realidad que afrontamos, apuntó certero: ’Hemos sido puestos de rodillas por un virus microscópico. La pandemia mostró la fragilidad de nuestro mundo… Regiones enteras que habían hecho progresos en la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad han retrocedido varios años’.



Está en lo cierto el Secretario del máximo organismo mundial, la gente desheredada de siempre, víctimas del neoliberalismo impuesto, es la que sufrirá con las consecuencias de la pandemia del coronavirus; por lo que respecta a los estratos sociales acomodados, como lo demuestra la historia se repondrán rápidamente.



En otro tipo de economías, como por ejemplo, muy impactante, la de la República Popular de China, ya se reporta un crecimiento del 3.5 por ciento en su economía.



Guterrez además se lamentó que ’los países del G-20 –las economías más fuertes de la tierra-, que concluyeron una reunión también virtual, no anunciaron prorrogar hasta 2021 una moratoria para la deuda de los países pobres, que aprobaron en abril para este año, como pidió el Banco Mundial, apenas afirmaron que considerarían una extensión de la medida en los próximos meses, en función de la evolución de la pandemia’.



En consecuencia, preocupémonos en gran medida por las naciones pobres, las demás se recuperarán rápidamente, a ninguna le conviene quedarse rezagada, las migajas serán para los demás, si llegan.



