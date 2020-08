El Covid en Chilapa

Sin duda, saber comunicar y dialogar son dos habilidades que ofrecen buenos resultados en las acciones de gobierno.

Y en Chilapa este ejercicio ha permitido una buena coordinación de las autoridades municipales encabezada por Jesús Parra García con los distintos sectores empresariales en la atención preventiva del Covid-19.

Este municipio tiene 135 mil habitantes, distribuidos en 147 comunidades y 136 colonias, incluidos sus 11 barrios tradicionales.

Con todos esos grupos de población el presidente Jesús Parra García y su equipo de trabajo han podido coordinarse para enfrentar la pandemia en su municipio.

El resultado se puede calificar como bueno, pues apenas alcanza la cifra de 195 casos registrados y 23 defunciones.

Si bien es cierto, es lamentable cada muerte que sucede en cualquier lugar del estado y del país, comparativamente Chilapa está muy por debajo de otros lugares.

Y eso que es un municipio que tiene constante flujo de población migrante, que siguen la ruta de los estados del norte para trabajar en campos agrícolas.

Contra lo que se pensaba, eso no fue causa de contagios, como sí sucedió en otros lugares.

Esto fue posible gracias a la coordinación con las personas que contratan a los trabajadores agrícolas, a los médicos de Salud y a los comisarios de cada localidad, con quienes instalaron filtros sanitarios para revisar a quienes regresaban a sus localidades.

A estos, explica el edil de Chilapa, les hacían un chequeo médico para saber en qué condiciones venían, y avisar al comisario de su localidad para que los tuviera en revisión si era sospechoso de portar Covid.

Jesús Parra reconoce la coordinación con el gobierno federal y el estatal que encabeza Héctor Astudillo Flores, y señala que los logros son gracias a que en el municipio han seguido puntualmente las medidas dictadas por las autoridades sanitarias.

Su gobierno realizó intensas medidas de sanitización de espacios públicos, transportistas, iglesias, barrios, etc., en Chilapa durante 110 días.

Sin duda, es un presidente municipal que ha estado a la altura de las circunstancias que la situación demanda, y tiene alta probabilidad de contar con el apoyo de la ciudadanía para buscar un espacio de representación popular para la elección del 2021.

Además la alta probabilidad se encuentra en el hecho de que ya ha sido reelegido como autoridad municipal, lo que refleja que no ha hecho mal su trabajo como presidente municipal, y en el caso de la pandemia, queda demostrado con los pocos casos habidos de contagios y fallecidos hasta el momento.

En una entrevista realizada por ABC radio de Chilpancingo, conducido por Gilberto Guzmán, Jesús Parra agradeció a la Sedena por los trabajos que han realizado en su municipio, así como al gobernador y a la secretaría de Salud, lo que permitió la reconversión de un hospital en Chilapa, para atender los casos Covid-19, que atiende a la gente de la Montaña.

Este municipio se dedica en gran parte al comercio, y gracias a la buena relación y diálogo que la autoridad local mantiene con los comerciantes, les permitió elaborar estrategias que consiguiera contener la pandemia.

Parra García, agradeció la participación de la gente para hacer posible aplicar las medidas sanitarias e informó que atendió con algunos apoyos a este sector, como pago de rentas y algunos servicios.

También anunció que en Chilapa está instalado un módulo para quienes deseen realizarse la prueba Covid.

Bien por las autoridades que contrario a esconderse ante los casos de contagio y muertes por Covid-19, salieron a dar la cara con estrategias, como le hiciera el presidente de Chilapa quien enfrentó el reto de frenar los contagios para que no hiciera crisis la salud pública de su municipio, y hasta el momento lo ha conseguido.

Como decíamos al inicio, la clave está en el diálogo y la buena comunicación.