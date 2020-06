El Covid y la cultura cívica

Según el subsecretario Hugo López Gatel, en 5 días el estado de Guerrero estará alcanzando el punto máximo de contagios por Covid-19.

’y si todo va bien empezará a descender’, señaló el funcionario.

Por muy optimista que se quiera ser, la verdad es que parece complicado que ese escenario se convierta en realidad cuando en el estado la curva de contagios va en ascenso y va a dar para más días esa tendencia.

Por eso no hay que confiarse porque el escenario por venir puede ser peor.

Lo que es cierto es que en el estado se ha trabajado intensamente para tratar de frenar el número de contagios, y esas acciones las ha encabezado el gobernador Héctor Astudillo Flores y al secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, como lo reconoce el subsecretario Hugo López Gatel.

Habrá que reconocer que el trabajo del gobernador y su equipo ha sido intenso y muy comprometido con la población, aunque la segunda ha quedado a deber, porque un 40 o 50 por ciento se ha mantenido en la calle, algunos trabajando pero otros solo porque no creen en la naturaleza dañina del virus.

Héctor Astudillo y su equipo ha estado en todas las regiones del estado, encabezando reuniones con presidentes municipales y funcionarios federales, para atender el tema del coronavirus.

Estas giras y reuniones le llevaron a infectarse por el virus.

Esto lo dio a conocer mediante un video, donde informó que quiso hacer el anuncio personalmente acerca de que por segunda ocasión se realizó el análisis correspondiente, resultando positivo para Covid, después de presentar ciertas molestias relacionadas con esta enfermedad.

Expresó que por recomendaciones médicas y por protocolos deberá seguir ciertos cuidados, pero se mantendrá dando atención a los problemas del estado de Guerrero y de los avances para atender esta pandemia.

Pidió a la población que se cuiden, que cuiden a la familia, y aseguró que no pensaba que le iba a dar, pero ya le dio, y señaló que no está grave, solo algunas molestias, pero que se encuentra bien.

Y aunque la mayoría de la gente ha hecho comentarios favorables al gobernador y deseos de que se recupere pronto, no dejan de emerger muestras de polarización política y social en la que se encuentra la población.

Afortunadamente, las personas empáticas y solidarias son más que aquellas que están imposibilitadas para procesar emociones como el odio a lo otro, a lo diferente, cuando la tendencia debería ser que en unidad política y social se enfrentara esta crisis de salud, donde nadie está exento o seguro de salir bien librado.

El gobernador desde el inicio de la pandemia ha asumido el liderazgo y la coordinación con los otros niveles de gobierno para atender la problemática que se ha generado por este virus.

Material para médicos, para los hospitales, gestión para mayor número de camas Covid, reconversión de espacios tener más lugares de recuperación, más ventiladores, y comedores comunitarios, son algunos de los logros de los tres niveles de gobierno.

Y lo ha hecho sin inmiscuirse en discrepancias políticas ni grillas entre personajes que buscan destacar políticamente ante la cercanía del inicio del proceso electoral.

Vale la pena destacar que en esto de la política no es necesario ver al contrario como enemigo mortal, sino que es necesario hacer valer la civilidad, el respeto a los otros, y la empatía como valores de una cultura política a la que todos los políticos deberían honrar.

Y ese es el ejemplo que han seguido personajes, como Antonio Gaspar Beltrán, quien posteo: ’¡Ánimo mi Gobernador, Héctor Astudillo Flores! estamos en el mismo barco, Dios nos conceda a todas y a todos quienes tenemos responsabilidad pública, la fortaleza para poder seguir adelante, es usted un hombre disciplinado y deportista; siempre se le ha visto con buena salud y estoy seguro que saldrá muy bien librado de esta experiencia y como siempre en su calidad de líder, un paso adelante.’

Jesús Parra García, presidente municipal de Chilapa, mencionó: ’hago votos al creador por su pronta recuperación, en Chilapa lo apreciamos y reconocemos su titánica labor en esta terrible pandemia por la que atravesamos, unidos y con su dirección la enfrentamos con firmeza por el bien de todos los habitantes del Estado.

Su labor en estos momento es fundamental y expresó a usted que en Chilapa estamos unidos y pidiendo por su recuperación para seguir en este camino de trabajo en favor de la sociedad.’

Luis Walton Aburto, por su parte, escribió: Expreso mi apoyo solidario y todos los buenos deseos al gobernador Héctor Astudillo Flores. Que su recuperación sea pronta. Y que esto nos ayude a sensibilizar a la población y extremar precauciones ante el #COVID19 #CuidaATuFamilia #QuédateEnCasa

El líder del PRD en Acapulco mandó el siguiente mensaje: ’Sr. Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores en la fe que tengo en el Señor Jesucristo, le pido a él su pronta recuperación de salud, Dios lo bendiga, cuidémonos todos.’

El presidente del CDE del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, manifestó a nombre de toda la militancia priista de Guerrero, su solidaridad y respaldo al Gobernador Hector Astudillo Flores, a quien le deseó una pronta recuperación al salir positivo en la prueba del Covid-19.

’Estamos seguros que pronto tendremos en actividad al gobernador, encabezando como siempre lo ha hecho de manera responsable, las acciones para enfrentar la pandemia de manera contundente en la entidad. Por lo pronto, cómo él mismo lo expresó, se atenderá médicamente y a la vez seguirá al pendiente de los asuntos de la entidad’, señaló Albarrán Mendoza.

Esta pequeña muestra de personajes solidarios y empáticos demuestra que hay avances en la cultura cívica en la vida política del estado, pese a los mensajes de odio que también circulan.