EL CREAR CONSCIENCIA 2021 Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO EDOMEX

Es un momento crítico en la historia, no sólo por el coronavirus, y nos debería hacer conscientes de las profundas equivocaciones del mundo, las profundas características disfuncionales de todo el sistema socioeconómico, el cual tiene que cambiar si es que va a haber un futuro para nosotros. La organización orgánica de la administración pública del Edomex se establece por la ley de ingresos y presupuestos de egresos, la ley orgánica municipal determina que no podrá exceder más del 40 % para adquirir deuda pública de los municipios. Todos estos mecanismos pasan por la aprobación del poder legislativo ,así como se acordó el DUF (dictamen único de factibilidad , el acuerdo es que los municipios podrán autorizar permisos de bajo impacto y de alto impacto el ejecutivo federal ) Legislatura mexiquense, concretamente al interior de la Fracción de Morena de más de 38 diputados de la coalición , en el discurso los diputados no cede en sus intenciones de no aprobar el endeudamiento solicitado por el gobernador Alfredo Del Mazo. E​l plan de desarrollo en forma discrecional y el incremento de deuda ´publica. Los municipios de la ZMV en el vilo.



El ejecutivo solicito un endeudamiento por 13,500 millones de pesos; posteriormente lo rebajó a más de 8 mil pero los diputados, quieren aprobarle algo así como dos mil 500 millones y que apliquen todo lo que se ahorró el año pasado por la pandemia, pues a decir de los legisladores hubo un subejercicio por varios miles de millones de pesos. Los diputados están más inmerso al proceso de reelección para el 2021 ,así como el grave problema ¡ del como ¡ se resolverá la disminución de los cabildos al 45 % ,esta propuesta denominada Higinio Martinez, por austeridad administrativa, violando la ley de población con el artículo 115 de la constitución.



Los 35 legisladores locales morenistas (gap) , que coordina Maurilio Hernández, es una persona responsable, transparente y honesta ha conducido a cabalidad su encomienda. Hoy las circunstancias en boga la reelección de esta fracción parlamentaria en la búsqueda de su reelección y así condicionar las reformas en materia Administrativa: • Adrián Manuel Galicia Salceda• Alfredo González• Alicia Mercado Moreno• Anaïs Miriam Burgos Hernández• Azucena Cisneros Coss• Beatriz García Villegas• Benigno Martínez García• Berenice Medrano Rosas• Bryan Andrés Tinoco Ruiz• Camilo Murillo Zavala• Dionisio Jorge García Sánchez• Elba Aldana Duarte• Emiliano Aguirre Cruz• Faustino de la Cruz Pérez• Gerardo Ulloa Pérez. UPREZ • Guadalupe Mariana Uribe Bernal• Juan Pablo Villagómez Sánchez• Julio Alfonso Hernández Ramírez• Karina Labastida Sotelo• Liliana Gollas Trejo• Margarito González Morales• María de Jesús Galicia Ramos• María del Rosario Elizalde Vázquez• María Elizabeth Millán García• Mario Gabriel Gutiérrez Cureño(pt)• Max Agustín Correa Hernández• Mónica Angélica Álvarez Nemer• Montserrat Ruíz Páez• Nancy Nápoles Pacheco• Nazario Gutiérrez Martínez • Rosa María Zetina González• Tanech Sánchez Ángeles• Valentín González Bautista• Violeta Nova Gómez• Xóchitl Flores Jiménez, recuérdese que los legisladores han aprobado todo al ejecutivo local y sus deuda públicas del 2019,2020, el reemplazamiento ,la reforma del ISSEMYM,el DUF, Reforma a la autonomía de la UAEM, LA REFORMA A LA Ley orgánica del poder judicial y legislativo ,aprobaron el presupuesto del 2021 y deuda de más de 8 mil millones de pesos etc. . En nuestro país la desafección política se hace presente por los desencantos que en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción o violencia. Por esa razón, en el actual panorama nacional, las instituciones tienen que redoblar esfuerzos para disminuir el desinterés y apatía de los ciudadanos. Lo que se está viviendo, sufriendo sería en vano, eso puede provocar un enojo general de una población molesta a las inacciones de nuestros gobiernos en sus tres órdenes de gobierno, federal, municipal, y estatal. www.causaciudadana.com

El proceso interno en Morena para elegir a sus candidatos a diputados locales y federales, así como para los ayuntamientos no será nada terso. Desde ahora ya puso el grito en el cielo, otra vez, el líder de los Puros, Daniel Serrano (representante ante el IEEM DE MORENA Y FACCIONES DE LOS PUROS), todos los legisladores que quieren repetir en el cargo, deben validar las candidaturas a través de encuestas. La encuesta será por el órgano interno de morena por la comisión nacional de encuestas precedida por Bertha Lujan. Una de las características a esta contienda el perfil de persona honesta y verdadero arraigo entre la ciudadanía de los aspirantes. Esa es una lucha infecunda que han enfrentado las elites de poder y sus padrinos territoriales en este proceso polarizado y divido al interior por los espacios de Morena. Y en materia local de las presidencias municipales y diputaciones locales es una réplica del esquema implementado a las diputaciones federales , la encuesta por Morena y por los otros partidos de coalición de reparto de territorios conforme a la intención del voto, en conclusión si los partidos no envían los mejores perfiles a la contienda ,tendrán grave problema del Abstencionismo .



La lucha por los espacios territoriales de grupos internos de Morena para el 2021 . Los militantes en Morena se inscribieron a la diputación federal por ejemplo: el Distrito 38 federal de Texcoco, dos del grupo de los puros, una militante de morena que contendió a la diputación y se impuso el dedo del padrino con Karla Almazán (reelección) y una del municipio de Atenco, la división de poderes endógenos estimula migraciones a otros partidos o regreso al partidos de origen.



La balanza de los intereses en el Edomex e México donde los datos actualizados de la auditoría arrojan 34 mil 660 millones de pesos que deben ser aclarados o devueltos. Aquí la mayor parte de observaciones se concentran en el último año de gobierno de Eruviel Ávila (2016) y los dos primeros años del actual gobernador Alfredo del Mazo. Pese a lo elevado del monto observado en la entidad mexiquense, la Auditoría solo ha presentado ocho denuncias ante la FGR por esta situación. La puja del presupuesto DEL 2021 en Edomex y su adquisición de deuda de más de 8 mil millones de pesos validados por el congreso local.



El voto oscilante 2021 que puede ser más fácilmente captado por el actor político que sea capaz de atraer, ser aprensivo, ser con identidad propia, pero en situaciones de su economía lesionada ante los embates de desempleo y la inseguridad, donde grandes segmentos sociales están más preocupados en llevar un ingreso para su sostenimiento de su familia y de sus hijos que estudian o también trabajan medios tiempos para el apoyo familiar.