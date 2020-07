El crimen organizado arrebata a punta de bala la vida a par de vendedores de gas

La Paz, Mex.-En tanto la alcaldesa de este lugar la morenista Olga Medina Serrano, no tiene ni la menor idea de cómo impedir perder el control de gobierno motivo por el cual comerciantes de la calle hidalgo quienes han sufrido de los abusos de autoridad por parte de la edil, las presuntas víctimas ya entablaron una serie de denuncias en contra de Olga Medina asi como de funcionarios menores, ante las autoridades correspondientes.

Mientras tanto dos vendedores de gas licuado Propano, fueron ejecutados a balazos por el crimen organizado que se ha convertido en el terror de los sufridos habitantes de este municipio, en los momentos en que circulaban en el perímetro de la colonia Magdalena de Los Reyes.

Ahí en ese lugar quedaron los cuerpos sin vida del par de humildes comerciantes de gas cuyos cuerpos quedaron sin vida en el interior de un carropipa de la empresa distribuidora de Gas Exprés Nieto.

El chofer quien al parecer respondía al nombre de Rosendo N y su acompañante el cual no pudo ser identificado.

Ambos cadáveres quedaron en el asiento delantero de la camioneta repartidora de gas, de la marca Chevrolet, color blanca, con cilindro de gas, con número económico 964, cuya razón social es ’Gas Cero’ de la empresa ’Gas Express Nieto de México S.A. de C.V.’, con placas de circulación LF-33-606 del Estado de México.

Ambos cuerpos fueron encontrados en la Avenida Texcoco, entre Avenida de Las Torres y Calle 29, de la Colonia Magdalena de Los Reyes, en esta comunidad misma que es presa de un sinnúmero de delitos ante la ausencia plena de la policía

Los testimonios dicen, que cada uno de los masculinos sacrificados a punta de bala presentaban cada uno hasta cinco disparos de arma de fuego en el tórax y quedaron sentados en los lugares del piloto y del copiloto.

Cabe señalar que la lista de personas asesinadas por delitos diferentes en este municipio, llega a 87 y si no es que hasta más y es que como se dijo antes la nula vigilancia policiaca es total y la edil Olga Medina tampoco tiene la menor idea de como como combatirlo pese a que cuenta con el apoyo…? Del ejército, policía ministerial, estatal y municipal, pero de todas no se hace ninguna, susurraron vecinos del lugar en donde se dio el doble crimen.