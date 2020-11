El crimen organizado se ríe de la alcaldesa Olga Medina y de la policía en general ante la incapacidad de controlar la ola de crímenes en este municipio de La Paz

La Paz, Mex. -El terror ya se apodero de ciudadanos de este tenebroso municipio en el cual se comprueba una vez más tal y como lo hemos señalado en páginas de este diario digital, que no hay día en que aparezca una persona privada de su vida a consecuencia de la inseguridad que prevalece en este municipio por presuntos criminales pertenecientes a grupos del crimen organizado que presumiblemente ya se burlan no nada más de la autoridad municipal, sino también de todas las corporaciones policiacas.

Ahora para colmo de males toco ser víctima de esos malandrines a presunto vendedor de drogas que fue ejecutado a las 21:20 horas del pasado día 29 de octubre, según por no contar con el ’permiso’ de la mafia para ejercer la venta de la presunta droga por parte de los ’dueños de la Plaza’.

A la víctima le taparon la cabeza con una prenda de vestir de color negro y quedó en posición decúbito dorsal.

Junto al cuerpo se localizó una cartulina de color verde fosforescente, la cual tiene escrito un mensaje con letra en color negro, que dice:

«Esto Me paso Por Andar Vendiendo Droga sin Permiso Esto Va Para Todos Los Chapulines La Plaza Ya Tiene Dueño Siguen ustedes Pinches Chamacos Mugrosos…»

El cuerpo del presunto vendedor fue encontrado sobre la cinta asfáltica, a las afueras del domicilio ubicado en Avenida Cedros, Numero 11, Colonia Loma Encantada, perímetro de esta terrorífica localidad, en donde la falta de capacidad por parte de la alcaldesa Olga Medina queda una vez mas de manifiesto al no poder controlar a las bandas delincuentiles y poner en grave riesgo a la población