El Cruz Azul obtiene victoria importante en Guadalajara

Jonathan Rodríguez marcó un doblete, incluyendo una anotación en tiempo de compensación para cerrar el encuentro.

Con este resultado, Cruz Azul asciende al segundo lugar de la general, solo por debajo de León, quien suma 36 puntos en lo que va del certamen.

Además del resultado y del gran juego celeste, es de resaltar el regreso a la titularidad por parte de Pablo Aguilar, quien no pisaba una cancha en Liga desde el 15 de febrero del 2020.

Primera parte

Desde el minuto uno, La Máquina estuvo intensa y presionó en propio terreno a los locales. Dicha presión provocaba errores en los rojiblancos, mismos que aprovechaban los celestes.

La primera jugada de peligro la tuvo Orbelín Pineda, al minuto 6. El mexicano ingresó al área con ciertas dificultados y logró ingresar al área chica con el balón tras driblar a un par de defensas. Sin embargo, perdió el balón al estar frente al arco de Gudiño y no alcanzó a rematar,

Guadalajara no tuvo llegadas claras en los primeros minutos de partido. En parte por la presión de todo el equipo y, además, por la buena defensa de La Máquina.

Penal a favor

En una de las llegadas de La Máquina, Jonathan Rodríguez ingresó con velocidad al área rival por el costado izquierdo de la cancha. El defensa, al tratar de robarle el balón, le cometió falta al uruguayo y el central, luego de revisar la jugada en el VAR, confirmó la pena máxima.

El mismo Jonathan Rodríguez fue el encargado de cobrar el penal. ’Jona’ cobro fuerte, raso y al centro y, con esto, abrió el marcador para La Máquina.

Este fue el gol 11 del charrúa en el torneo.

El partido continuó con la misma presión ejercida por el cuadro celeste.

Así, con el marcador con ventaja por la mínima para La Máquina, concluyó el primer tiempo.

Parte complementaria en Guadalajara

A pesar de que continuaba la presión celeste, el cuadro local tuvo un par de llegadas en la segunda parte. Afortunadamente, ninguna terminó en gol.

A solo 10 minutos del final, Robert Dante Siboldi mandó al campo a Roberto Alvarado en lugar de Orbelín Pineda.

Elías Hernández ingresó al 89 en lugar de Milton Caraglio, quien ofreció un gran partido.

Gol en tiempo de compensación

Al 92, Jesús Corona despejó largo y Roberto Alvarado alcanzó a peinar el balón. Esto dejó solo frente al portero a Jonathan Rodríguez quien, con un amague hacia su lado izquierdo, se quitó al portero para poder rematar al arco sin complicaciones.

El uruguayo, con este tanto, firmó su doceava anotación en el Guard1anes 2020.

Con el marcador dos por cero, el central pitó el final del partido.

Segundo lugar general

La victoria en Guadalajara significó que La Máquina llegara a 29 unidades, colocándose en segundo lugar, solo por debajo de la escuadra de León.