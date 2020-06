El cubrebocas es elemento necesario para disminuir riesgo de contagio de COVID-19

Recomiendan que se evite utilizarlos si están rasgados o húmedos, no tocarlos en la parte frontal y no enrollarlos o doblarlos.



Toluca, Estado de México, 9 de junio de 2020. En el marco de la pandemia de COVID-19, el uso de cubrebocas es una de las recomendaciones prioritarias que el gobernador Alfredo Del Mazo Maza hace a la población, con el objetivo de disminuir el riesgo de contagio en espacios públicos, por lo anterior se exhorta a los mexiquenses a usar este elemento al salir de casa.



La Secretaria de Salud de la entidad detalla que este dispositivos de protección personal debe cubrir mentón, nariz y boca, usarse aunque se esté hablando y mantener la sana distancia de al menos un metro y medio.



Es necesario antes y después de su colocación, realizar el correcto lavado de manos o usar gel antibacterial y al desecharlo evitar dejarlo al alcance de otras personas.



Al respecto el Secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, recordó que como la principal vía de transmisión del virus SARS-CoV-2, es por el contacto con gotas de saliva expulsadas al hablar, toser o estornudar por una persona enferma, es importante usarlo en todo momento.



El cubrebocas es indispensable para toda la población, con especial énfasis entre los grupos de riesgo y debe usarse cuando se acude a espacios públicos como unidades de salud, tiendas de autoservicio y áreas donde se labora por actividades esenciales.



Este llamado que hace el gobierno estatal es con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que es posible que las personas infectadas por este coronavirus y que no presentan síntomas lo transmitan, al no protegerse adecuadamente.



En este contexto se debe evitar lo siguiente: usar cubrebocas rasgados o húmedos, tocarlos en la parte frontal o interna, enrollarlo o doblarlos y volverlos a utilizar, ya que el virus puede quedarse en el material y contagiar este padecimiento.



Si son cubrebocas de tela, deberán guardarse en una bolsa de plástico, de preferencia con broche de presión y lavarlos diariamente; en el caso de los desechables, retirarlo tocando únicamente los extremos elásticos, depositarlos en una bolsa, rociarla con agua clorada y colocarlos en el cesto de basura.



A través de las redes sociales de la CEAVEM, @CEAV.Edomex en Facebook y @CEAVEM en Twitter, se atiende en tiempo real a las cibernautas que lo necesitan.



En la mesa de trabajo también participaron especialistas del Poder Judicial y la FGJEM.



Alma Delia Sandoval Rodríguez, Coordinadora Territorial de Género de la FGJEM para el Valle de México, destacó que la procuración de justicia es una de las actividades primordiales dentro de la sociedad y que la Fiscalía seguirá trabajando para recibir denuncias a través de su app y también vía telefónica en el call center 800-702-8770.



En tanto, Pablo Espinosa Márquez, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), coincidió en la importancia de no frenar la impartición de justicia.



Bajo esta premisa aseguró que la PJEM implementó durante esta contingencia el uso de la firma electrónica, así como audiencias a distancia.



Los especialistas coincidieron en que las acciones implementadas durante la contingencia se mantendrán activas durante el proceso de regreso seguro, a fin de no limitar el acceso a la justicia de las mujeres mexiquenses.