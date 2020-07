El de Astudillo, gobierno comprometido…

(Carta a Don Héctor)





ESTE JUEVES, 30 DE JULIO, EL GOBERNADOR HÉCTOR Astudillo Flores entregó en Chilpancingo diversos apoyos, y lo que es mejor, en beneficio de la población más vulnerable, es decir, en favor de guerrerenses, hombres y mujeres, que menos tienen, por lo que a partir de ahora, su vida será mejor. Se trata de apoyos para fortalecer la vivienda, a través de los programas ’Un cuarto más, Estufas ecológicas y Guerrero se ilumina.



La entrega de estos apoyos, tan solo en Chilpancingo, ha representado una inversión de alrededor de 260.5 millones de pesos, lo que da una idea de lo que ha hecho el mandatario estatal por sus paisanos, los chilpancinguenses, toda vez que es oriundo de este municipio, del que ha sido presidente municipal hasta en dos ocasiones.



Otro gobernador, también originario de Chilpancingo, y quien también hizo mucho por el municipio y por sus habitantes, lo fue Alejandro Cervantes Delgado, quién al término de su mandato se paseaba sin ningún problema por las calles de la ciudad, recibiendo muestras de cariño y reconocimiento por lo que hizo por los capitalinos.



Ciertamente, hay que decirlo, son pocos los gobernadores que le han dado la importancia que tiene la capital del estado, no sólo en obra pública, sino también en apoyo a la población más vulnerable a fin de mejorar su condición de vida. Cervantes Delgado fue uno de ellos, y hoy lo hace Héctor Astudillo Flores, ya de manera directa, o a través de su secretario de Desarrollo Social, el también chilpancinguense Mario Moreno Arcos.



Hay que decir que pese a la pandemia del coronavirus, ninguno de los programas sociales se detuvieron, en razón de que, precisamente en tiempos de crisis y de contingencias, los guerrerenses que menos tienen son los que más requieren el apoyo de las autoridades, lo que sin duda habla muy de quien encabeza el gobierno del estado.



Mención especial merece el DIF Guerrero, que a través de su presidente, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, desplegó por su parte un intenso trabajo de entrega de despensas a la población, de entrega de material médico y entrega de medicamentos para atender a los contagiados con Covid-19, entre otras acciones que vinieron a complementar los trabajos del gobierno del estado.



Es decir, a pesar de lo grave de la pandemia, hay quienes no han parado sus actividades, a riesgo de contagiarse, y en consecuencia de poner en peligro su vida.



Durante estos cuatro meses de pandemia, o mejor dicho, de confinamiento para la población, la prioridad número uno del gobierno del estado ha sido prevenir y combatir el coronavirus, de ahí que no se le haya dado mayor difusión a las actividades de diversas dependencias que son clave en la administración pública estatal, como la Sedesol, que como se ha dicho, no ha paralizado en ningún momento los programas sociales que opera.



Otras de las secretarías que tampoco pararon labores, y menos sus titulares, fueron la de Finanzas y Administración, así como la de Obras Públicas. La primera a cargo de Tulio Pérez Calvo, y la segunda, encabezada por Rafael Navarrete Quezada.



Hay que señalar que durante la entrega de los apoyos, realizada en la residencia oficial de los gobernadores, Casa Guerrero, los beneficiarios en todo momento cumplieron con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud, como la sana distancia. El mandatario estatal, por su parte, les refrendó que su gobierno permanece atento y solidario con la población, exhortando a los guerrerenses a cuidarse, dado que la emergencia del coronavirus aún no está resuelta.



En el mismo acto, el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, informó que en Chilpancingo y sus comunidades, se construyen en este año 245 acciones del programa Un cuarto más, con una inversión de 12.8 millones de pesos. En todo el estado de Guerrero, en este 2020 se construirán, en total, 3 mil cuartos, con una inversión de más de 164 millones de pesos, y dentro del programa Guerrero se ilumina se atenderán a cerca de mil 500 familias de 16 municipios de la Sierra y la Montaña.



Durante el evento se entregaron 40 de 400 estufas ecológicas, que se distribuirán en el estado, así como 4 paneles solares.



Asimismo, Moreno Arcos dio a conocer que a través del programa Guerrero se ilumina, se ha llevado a cabo la ampliación de diversas redes de energía eléctrica, tanto en Amojileca, Julián Blanco, Omiltemi y Tepechicotlán, comunidades pertenecientes al municipio de Chilpancingo.



Por supuesto, no son obras que generen el aplauso fácil, aunque eso sí, son muy necesarias en favor de los chilpancinguenses. Sin duda, también veremos a Héctor Astudillo, recorriendo la capital del estado, sin ningún problema, como en su momento lo hizo Alejandro Cervantes, precisamente por su buen gobierno.



