El de Biden, ¿un gobierno diferente?

Lo primero es definir a qué nos referimos con diferente, de entrada debe serlo, desde que una persona distinta encabeza la administración presidencial de los Estados Unidos, es obvio esperar un cambio en algunas acciones, políticas y posturas, no solo dentro de este país, sino en la relación del país vecino del norte con todos los demás países del orbe.



Hablamos de diferencia en el sentido de esperanza con la que la gran mayoría de políticos se presentan hoy en día, donde ofrecen un cambio en la política general nunca antes visto, algo que por una extraña razón no se ha visto ni en ese país ni en otro, de hecho el conflicto postelectoral norteamericano, mostraron el fracaso de las instituciones democráticas, un fracaso que de evidenció en el país que dice ser el epicentro de la vida institucional, la legalidad y el respeto al sistema de derechos más elementales a favor del ser humano.



Elecciones van y vienen y el resultado es el mismo, la promesa no se cumple, el cambio de fondo jamás llega, de hecho en sistemas bipartidistas como el norteamericano el margen está más que establecido, ya sabemos hasta dónde puede llegar un gobierno demócrata y hasta dónde un republicano, aunque de hecho las políticas son similares a pesar de que el gobierno sea encabezado por el militante de un partido u otro: respeto al libre mercado, algo de política social en mayor o menor medida y muchas aparentes libertades para que los gobernados sientan que se avanza en la conquista de derechos, aunque el asunto ralle en libertinaje.



Antonio Gramsci señala en varios de su textos, particularmente en ’Introducción a la Filosofía de la Praxis’, que los partidos políticos son reproductores de una misma ideología y para realizarlo funcionan con una lógica pedagógica, los militantes aprender de sus dirigentes en todo momento, asimilando la visión de mundo impuesta desde el andamiaje institucional y legal, garantizando con ello que se mantenga y reproduzca esta y así también similares resultados sin esos cambios de fondo que en abstracto se prometen en cada elección.



El de Biden no será un gobierno diferente, mucho menos espectacular, los demócratas están caracterizados por ensanchar presupuestalmente el gasto social, pero de lo demás son muy similares a los republicanos: respeto a la propiedad privada, menor intervención gubernamental en muchos sectores, justicia y gracia a sus aliados internacionales y solo justicia (como decía Benito Juárez) a sus opositores, pero siempre sin renunciar a una idea: el destino manifiesto aun no encuentra sus limites, es decir, la influencia y control de los Estados Unidos aun puede ir más allá.



Creo que en más de una ocasión hemos señalado que un cambio sustancial y de fondo no se dará desde los partidos políticos, es la sociedad civil la que organizada bajo esquemas distintos al del acceso a los cargos de elección popular, podrá llevar a cabo primero una crítica de los fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos, construir con elementos más allá de la dinámica tradicional explicaciones a estos y por tanto diseñar cursos de acción diferentes.



Si partimos de lo que establece el andamiaje legal electoral, los objetivos que la sociedad mexicana supuestamente se ha planteado en la Constitución Política y esa función ontologizante y pedagógica que se lleva a cabo a interior de los partidos políticos, podremos entender el porque en Estados Unidos, México o cualquier otro país, una verdadera reforma al sistema político y económico jamás se podrá impulsar desde estas organizaciones, así cualquier discurso de esperanza, cambio y justicia social es solo eso, un discurso que busca la atención, interés, deseo y acción (AIDA) del ciudadano al momento de emitir su voto.



Quienes en nuestro país se empeñan en decir que el actual gobierno representa un verdadero antes y después en la política nacional, creo que lo hacen evitando enfrentarse a la realidad que aceptar lo contrario, los llevaría a quedarse sin ninguna esperanza, lo cierto es que sí queremos que exista tal, la tenemos que construir desde un espacio un tanto alejado de los cargos y el presupuesto público.



[email protected]



Delegado Presidente de la Delegación Valle de México en el

Colegio de Abogados del Estado de México A.C.



www.facebook.com/carralcarlos