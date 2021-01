A todos los colegas con los que compartí las fuentes policíacas, exacto, cuando nos iniciamos en esta hermosa y apasionante por peligrosa profesión del periodismo.



Si el ¨caso’ del general Salvador Cienfuegos Zepeda se hubiera ventilado en México desde la actuación de una institución de investigaciones, en Estados Unidos fue la Administración para el Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, en lugar de retirar los cargos como decidió la autoridad de procuración de justicia del país vecino, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ir al fondo de la cuestionada acusación, hubiera decidido la inmediata libertad del ex secretario de la Defensa Nacional, simple y llanamente porque no se respetaron dos garantías de todo indiciado: la presunción de inocencia y el debido proceso.



En primer lugar me quiero referir a la comentocracia, a la que pertenezco; cuando fue detenido el ex alto mando militar en un aeropuerto estadounidense, precisamente cuando llegaba con su familia para disfrutar de unos días de descanso, la prensa mexicana se alzó en armas: denunció el acto que calificó de soberbia policíaca inaudita; cómo es posible esta injuria, cómo es posible que el Gobierno de la 4ta. Transformación permita esta ofensa; es una debilidad del Estado Mexicano, todas son pruebas falsas; las autoridades mexicanas no fueron avisadas de antemano, eso no se puede permitir.



Cuando el Gobierno logra el desistimiento de los cargos por parte de las autoridades judiciales estadounidenses y el regreso inmediato del exsecretario a nuestro país, y en forma precisa, después de que la Fiscalía General de la República decide no iniciar procedimiento alguno contra el general Cienfuegos en vista de que no existen elementos para consignarlo a la jurisdicción correspondiente, el discurso cambia de curso.



Dicen y afirman que fue exonerado, es decir perdonado, cuando en realidad la determinación se tomó ante la falta de evidencias para consignarlo. Además, sin pruebas, acusan que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo único que le interesa es darle más poder al Ejército; que sigue, como sus antecesores, mandando en la Fiscalía General de la República; luego se lamentan: terrible, vamos a entrar en conflicto con la gran potencia, ya no va a colaborar con México en las tareas contra el narcotráfico, y de ahí todas las perlas que se quieran.



El que se haya tomado la molestia de leer el expediente, hecho público por disposición del gobierno mexicano, se sorprenderá de que el documento es un bodrio de inconsistencias, de dichos y de supuestas pláticas telefónicas interceptadas que no aclaran nada. Todo es confusión y cuestionamientos, inclusive entre los mismos actores de las conversaciones.



Para nadie en el mundo es un secreto como se las gasta la DEA para fabricar delincuentes, de esto sabemos mucho los reporteros policíacos de la última generación que nos convertimos en investigadores, en muchas ocasiones resolvimos los periodistas los asuntos criminales antes que los investigadores.



Es de resaltarse que el Buro Federal de Investigaciones, el FBI, por sus siglas en inglés, siempre ha denunciado estas anómalas prácticas de la DEA.



Y muy importante, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, desde siempre, y sobre todo cuando fue secretario de la Defensa Nacional, se opuso con toda firmeza a la intromisión sin freno en nuestro país de la DEA, otorgada por los gobiernos panistas.



En conclusión, estamos ante un asunto más de vulgar venganza, y lo fundamental, ante una resolución de alta política de soberanía y de incuestionable justicia.



