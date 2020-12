El decálogo de AMLO para evitar contagios en las fiestas y reuniones navideñas de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la mañana de este viernes un decálogo para evitar contagios en la temporada decembrina en la Ciudad de México.



Ante el repunte de contagios en la capital, el mandatario llamó a la autorregulación ciudadana:



1. Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle.



2. Si salimos a la calle, guardemos la sana distancia.



3. Comuniquémonos por teléfono o por videollamada con nuestros familiares y amigos y que no se reciban muchas visitas, aunque sean nuestros seres queridos.



4. Estemos solo los que estamos en la misma casa.



5. No hagamos fiestas ni reuniones con familiares ni amigos.



6. Si presentamos síntomas como dolor de garganta, cabeza o cuerpo, fiebre, hablar de inmediato para recibir atención médica: al 56 58 11 11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país .



7. Si tienes síntomas, procura hacerte la prueba. Se están instalando quioscos con este propósito en la Ciudad de México y algunos estados.





8. Acude pronto a la clínica, centro de salud u hospital más cercano para atenderte. No te esperes sobre todo si padeces de enfermedades crónicas. Es muy importante el llegar pronto al hospital.



9. Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. Recuerda: regala afecto, cariño, amor, no lo compres.



10. Nosotros, el Gobierno, va a ampliar sobre todo aquí en la Ciudad de México el número de camas, equipos, enfermeras, doctores para que nadie le falte la atención médica especializada y de calidad. Pero lo más importante es que no nos enfermemos. Es mejor prevenir que curar, mejor prevenir que lamentar.