El decálogo y la apertura oportunista y electoral

AMLO, las propuestas irreales

• Lo natural hoy es lo más costoso

• Optimismo sin comida, ni empleo

• Ideología superada por el Covid-19



El niño es realista; el muchacho, idealista; el hombre escéptico; y el viejo, místico.

Johann Wolfgang Goethe, dramaturgo alemán.



Por Víctor Sánchez Baños



Definitivamente el decálogo que presentó el sábado pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador, para enfrentar la pandemia de Covid-19, es un acto oportunista pintado de humanismo. Fuera de la realidad, como si todos los mexicanos comieran todos los días carne, pollo, pescado y tuvieran una dieta de ricos, pide austeridad. La austeridad en el hambriento es poco menos que la inanición.

Pero vamos al detalle en donde la ideología socialista (no comunista) de la Cuarta Transformación, no es más que una ilusión para los que añoran la ’revolución’ de los cincuentas.

La regla UNO, dice que debemos mantenernos informados por el subsecretario Hugo López Gatell, que va en contrasentido a las acciones del gabinete presidencial y el mismo Líder del Ejecutivo.

Un doble discurso que confunde a la sociedad. Usen cubrebocas, pero no las usa; no salgan, pero pueden salir con ’cuidado’ sin decir escrupulosamente cuáles; estas son las cifras de muertos, pero pueden ser muchas más; el desconfinamiento por sectores, pero sin medidas de cuidado. Como la Chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra.

2.- Actuar con optimismo. En momentos de crisis por falta de dinero, empleo y comida, no veo la forma en tener optimismo cuando no se ve que algo cambie cuando las empresas se mueren de la mano de los empleos. Optimismo para los que tienen salario seguro como la alta burocracia, legisladores y otros personajes que ahora no se dicen ’ricos’.

3.- Rechaza el egoísmo e individualismo. Dice que compartan lo que se tiene. ¿Y si no se tiene nada que compartir? No es egoísmo es pobreza y en México el 70% vive en la miseria.

4.- Dar la espalda al consumismo. Desde Palacio Nacional se cree que los mexicanos acumulan bienes materiales, lujos y frivolidades, para ser felices. La verdad para ser felices, hoy, es tener que comer, con qué pagar la renta y tener empleo. La felicidad no se logra con dogmas ideológicos. Se logra con la seguridad que el mañana está asegurado con bienestar en toda la palabra.

5. Promover la cultura de la prevención. Se desentiende de la responsabilidad el gobierno de dar medicina preventiva. Dar seguimiento de la salud de los gobernados. Quita el estrés, a pesar de la crisis sanitaria que nos dicen que ya llegamos al pico desde hace 2 meses y siguen creciendo los picos. Prevención, es haber contenido la pandemia desde febrero.

6.- Defender e derecho a gozar del cielo, del sol, del aire puro, de la flora y la fauna. Que lejos de la realidad están. Hay mexicanos en la CDMX que no han visitado en su vida un zoológico para conocer la fauna y lo máximo que conoce de flora es el pasto de algunos jardines.

7.- Alimentarse bien y natural. Para ello se necesita mucho dinero. Regresar al maíz y al frijol, engorda, señor Presidente. Son carbohidratos que se deben comer con cuidado.

Las frutas de temporada no están al alcance de la mayoría de la población y los ’huevitos de granja’, ahora se les conoce como ’orgánicos’. Quizá en Palacio Nacional los coman, pero son entre 2 y 5 veces más caros que los de granja. O comen, o se alimentan. Comer está al alcance de la mayoría; alimentarse es una utopía por es muy caro.

8.- Práctica ejercicio. En un departamento de 36 metros cuadrados, es imposible. Esa es la realidad de millones. Antes niños y adolescentes podían jugar en las calles, ahora ni eso, porque los asaltan y matan. Se las arrebataron.

9.- Borra conductas discriminatorias. Eliminar actitudes racistas, clasistas y sexistas, las imponen desde el partido en el poder, Morena. Pruebas, están documentadas al por mayor.

10.- Seguir un ideal. ’Un ideal, una utopía, un propósito de vida, algo que te fortalezca y que te mantenga activo y alegre’, dijo. Esto se logra después de lograr llenar el estómago y el de sus hijos. No hay espacio en la mente para ’un ideal o una utopía’, cuando su realidad es la angustia por morir de hambre o de Covid-19. Este propósito de vida, pero no te mantiene alegre por que el futuro es incierto. El gobierno no da herramientas reales para mejorar la vida. Las palabras se la lleva el viento y no dan de comer.

PODEROSOS CABALLEROS: México y la Agencia para la Cooperación Policial de la Unión Europea (Europol) suscribieron un acuerdo de trabajo para incrementar el combate a la delincuencia organizada trasnacional y frenar el flujo ilícito de armas, sus componentes, municiones y explosivos. Tanto la dependencia que encabeza Alfonso Durazo Montaño como la Cancillería de Marcelo Ebrard fueron los negociadores del convenio que complementa la estrategia global para enfrentar este flagelo internacional. El acuerdo permite, entre otras cosas, el intercambio seguro de información entre las partes, la vinculación de México con otras agencias y autoridades de países de la Unión Europea y agencias asociadas a Europol y la posibilidad de designar a un oficial mexicano en las oficinas centrales en La Haya.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, realizó una alianza con VitaprotecT para desarrollar el programa de Reactivación Segura con el fin de estimular el reinicio de las empresas, restaurantes, hoteles, spas, clubes deportivos y negocios, proporcionando un entorno seguro, siguiendo los protocolos de los expertos para evitar la red de contagio por COVID-19 y redefiniendo los estándares de limpieza y seguridad.

Expertos de VitaprotecT, están comprometidos en un regreso sano, y por ello, trabajarán con Nbelyax, una nano-biomolécula que tiene la capacidad de neutralizar todo tipo de virus, bacterias, hongos y microbacterias sin dañar las moléculas humanas, vegetales o animales; su tamaño permite pasar a través de los canales iónicos de los patógenos, permitiendo de esta manera, eliminar el COVID-19 de los espacios y las superficies, incluyendo la piel humana. GINgroup se prepara para un regreso en donde todo su personal y el de sus clientes, cuenten con un espacio sanitizado y cumpliendo todas las medidas de seguridad para el beneficio de su salud.

