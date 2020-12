El deporte genera estilos de vida, señalan maestros de La Paz

La Paz, Méx. - ’El deporte es consustancial al ser humano. Lo desarrolla, equilibra y madura en todos sentidos, motivándolo para formar hombres y mujeres de bien’, señalaron aquí los profesores Felipe Huerta Benítez y Nayeli Huesca, así como el líder de la Unión de Colonos, Miguel Ángel Castillo Lagunas, quien obsequió uniformes y balones a varios niños que inician sus pininos en el basquetbol.

Durante una gira de trabajo por la calle Xólotl, casi esquina con Cuauhtémoc, colonia Ancón, el dirigente político puntualizó que los niños no nacen sabiendo a qué mundo van a enfrentarse, por ello es fundamental llevarlos de la mano, educarlos y generarles alternativas de vida, y qué mejor que fomentando en ellos la práctica de alguna disciplina deportiva desde la más tierna infancia.

Estableció que si los adultos queremos alejar a los menores de las drogas y la delincuencia, resulta perentorio llevarlos a las canchas y explicarles las diferencias entre una vida sana y otra complicada, donde están presentes las malas amistades y el riesgo de perder la libertad o la vida.

’Nosotros -manifestó el profesor Felipe Huerta-, luchamos cotidianamente por educar a los niños en el deporte. Tenemos ahorita 40 alumnos de basquetbol en las canchas de la colonia Valle de los Reyes. Ahí nos falta una techumbre en la superficie de la Av. Andrés Molina, sin embargo las limitantes se subsanan con entusiasmo y mucha voluntad’.

El maestro agradeció el apoyo del líder de la Unión de Colonos y externó su sorpresa por esta actitud. ’Aquí los líderes y gobernantes hablan mucho sobre el presente y el futuro de la juventud, pero todo queda en palabras. En cambio, con Miguel Ángel solo fue necesario decirle una vez para que ordenara la compra de uniformes y balones, lo que habla de su calidad humana y don de gentes’.

Este último destacó que urge en La Paz un instituto del deporte que reúna las condiciones para impulsar talentos en el municipio y que no se tome a las dependencias como trampolín político para hacer negocios. ’Los cargos no son para llenarse los bolsillos. Son para servir a la sociedad y mejorar las condiciones de vida, sobre todo de las presentes y futuras generaciones’, concluyó.