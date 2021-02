El deportista Luis Molina conserva paciencia durante confinamiento por COVID-19

Afirma que es fundamental mantener cautela en el retorno a las canchas.



Zinacantepec, Estado de México, 7 de febrero de 2021. Luego de casi 11 meses de confinamiento, donde se vio interrumpido el calendario competitivo y el proceso de entrenamiento, el pelotari mexiquense Luis ’Bolillito’ Molina afirmó que ya tiene rutinas establecidas y confesó que en ocasiones se frustra ante la situación, pero sabe que debe afrontarlo con la mejor actitud para seguir adelante y estar preparado para volver a las canchas cuando sea posible y con el menor riesgo.



’Creo que ya todos tenemos rutinas muy establecidas y lo difícil va a ser regresar a la normalidad, yo a veces me siento un poco frustrado porque son demasiadas expectativas, a veces la cosa pinta bien y luego cambia completamente, entonces no queda más que sobrellevarlo, tratar de afrontarlo con la mejor actitud de seguirse preparando’, declaró el frontenista.



El deportista toluqueño señaló que ha tenido que hacer varias adecuaciones en su plan de trabajo, supervisado por su preparador físico, como peso, ligas y resistencia, además de todo lo necesario para el momento en que permitan el retorno.



’Yo estoy trabajando con el preparador físico, él en su casa y yo en la mía, siguiendo a cabalidad todo lo que él me manda, pensando que este año va a ser la Copa del Mundo, que eso lo comunicó la Federación Internacional de Pelota Vasca.



’A eso apuntamos, a que en octubre o noviembre ya tengamos la oportunidad de volver a las canchas, ésa es nuestra principal meta, es nuestra principal ilusión, habrá que esperar la vacuna y todo lo que nos puede sacar de esto’, manifestó el jugador del Estado de México.



Sin embargo, el pelotari consideró que es probable que ’los resultados no van a empezar a fluir como nos gustaría, obviamente nuestra forma física no va a ser la óptima, la que nos gustaría, pero tener la capacidad para superar esa cuestión va a ser fundamental’.



Un punto a favor que tiene el deportista mexiquense es la edad, al respecto dijo ’no tengo la preocupación de ver mi carrera cerca del fin, yo veo que tengo una proyección a unos cuantos años todavía, no como sería en determinado momento si tuviera 35 o 37 años, atletas que están al final de una carrera deportiva, al final a mí me tocó en mis 20 y me quedan unos 10 años’.



Acerca del regreso a las canchas, el campeón panamericano declaró que se debe proceder con mucha cautela porque esta enfermedad no distingue espacios, por más que sea un espacio amplio, abierto, siempre estamos propensos al contagio’.