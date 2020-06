El Derecho y la delincuencia

Luego de la ejecución del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas, en su domicilio de Colima y en presencia de sus dos hijas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, hizo un llamado a privilegiar el Estado de Derecho sobre la violencia y utilizar los instrumentos que proporciona un estado democrático para dirimir diferencias, además que exigió seguridad para los impartidores de justicia.

En respuesta, y luego de condenar tan abominable hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se revisará y se reforzará los mecanismos de protección a jueces y ministros del Poder Judicial, además de que se investigará y se castigará a los responsables de este doble crimen.

Nuestro país, como en cualquier parte del mundo, está al acecho de las redes de la delincuencia organizada, la delincuencia común y la de cuello blanco, y los administradores de la Justicia o los sistemas de Gobierno, son permanente acosados para involucrarse en sus redes y convertirse en facilitadores de acciones ilegales. El cumplimiento de su deber los lleva a arriesgar su vida, como este caso.

Corresponderá al Estado mexicano a través de sus diferentes mecanismos de investigación e impartición de justicia conocer a fondo este condenable doble asesinato y castigar con severidad a sus autores que, aunque son señalados por la opinión pública o conocedores de los antecedentes del actuar del juez de Distrito de Centro, debe actuarse con rigor o, de lo contrario, el país seguirá –como siempre- como rehén de la impunidad y del imperio de la violencia y del más fuerte, como en la Ley de la selva.

TURBULENCIAS

AMLO no al espectáculo ni dar la nota

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se ha podido reunir con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, porque se encuentra de gira por Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Morelos, y atiende asuntos importantes relacionados con la seguridad nacional y la pandemia además de que espera que ’se serenen las cosas’ –Alfaro denunció que las protestas en Guadalajara por la muerte de Giovanni López fueron instrumentadas desde los sótanos del poder en la ciudad de México- pues no quiere convertir esa reunión en un espectáculo y dar la nota…Mónica Maccise, titular de CONAPRED, canceló el foro ’¿Racismo y/o clasismo en México?’, en el que participarían Alejandro Franco, Tenoch Huerta, Maya Zapata y Chumel Torres, luego de la protesta de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, quien se inconformó con Chumel Torres que dio a conocer un video ’El palacio de chocoflan’, en el que se mofa de Jesús López, hijo del matrimonio presidencial. El Presidente López Obrador señaló que ignoraba la existencia de Conapred y es uno de los muchos organismos creados con enorme aparato burocrático para justificar desvíos de recursos. Es obvio el destino del organismo y de Maccise, invitada estrella en alguna ocasión del subsecretario Hugo López-Gatell para hablar sobre discriminación…

Y el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo vuelve a cuestionar el manejo de la pandemia en nuestro país. De ninguna manera hemos recobrado nuestra libertad, pues nunca la hemos perdido y tampoco hemos domado la pandemia, cuando nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de muertes por covid-19 manifiesta el experimentado diplomático y legislador…a reactivación económica en la Ciudad de México debe darse de manera gradual y no perderse de vista que la pandemia no ha sido controlada. Por el contrario, exige no sólo reforzar las medidas sanitarias, sino extremarlas porque en México se registra mayor mortalidad por COVID 19 en hombres en edad productiva que en el resto del mundo afirmó la doctora Alejandra Méndez Pérez, directora de la Clínica Sansce, afirmó lo anterior y agregó que México presenta un comportamiento muy diferente en comparación con otros países, ya que aquí se está muriendo gente más joven, en un rango de entre los 45 y 65 años, entre los que resaltan más hombres que mujeres…

