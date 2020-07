EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CONSUMO GLOBALIZADO

Las etapas de desarrollo de los países en la inversión a la educación y a la investigación. La educación permite mejores razonamientos y visiones que permitan el desarrollo endógeno y exógeno de nuestro país, pueblo sin educación, pueblo sin futuro.



El ritmo de aprendizaje (innovación) no solo es el determinante más importante para los aumentos en los niveles de vida, sino que el ritmo mismo es, casi con toda seguridad, parcialmente, si no totalmente, endógeno. La velocidad del progreso ha sido notablemente distinta tanto a lo largo del tiempo como entre los países, y aunque quizá no seamos capaces de explicar toda esta variación, queda claro que las políticas gubernamentales han tenido su papel. El partido en el gobierno tiene un presupuesto de 6 billones de pesos y sus acciones públicas a los programas sociales.



El aprendizaje se ve afectado por el medio ambiente económico y social, y por la estructura de la economía, así como por las inversiones públicas y privadas dirigidas a la investigación y la educación. El hecho de que existan elevadas correlaciones respecto a los aumentos de la productividad entre las industrias, las empresas y las funciones al interior de las empresas sugiere que puede haber factores comunes (factores ambientales, inversiones públicas) que tienen efectos sistémicos o efectos indirectos importantes de un aprendiz/innovador hacia otros.

Dieter: el estudio de la disciplina, vale poner énfasis en la enseñanza de la Ciencia Política en la lógica del conocimiento. Hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente. Lo que equivale a enseñar a diferenciar en lo conceptual entre niveles de abstracción, categorías, diferencias de grado, etc. Saber diferenciar hace la diferencia entre un interesado y un estudioso de la política. Reside en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento.



Lo epistemológicamente según Max Weber, se trataba y se trata en primer lugar, de captar e interpretar ex post la realidad política, y menos de dirigir ex ante los procesos políticos, sobre la base de amplios conocimientos históricos y sociales de los países que se incluyan en la comparación. La comparación radica más bien en la búsqueda de las diferencias y de su significado. Para la actuación política. Esta postura fundamental ha sido dirigida teóricamente por una doble Humildad de la política y de la ciencia política: por un lado, por la visión de una fusión contextual con bases histórico-genéticas del objeto como proceso de investigación y, por otro, por la ’…aceptación de ámbitos de vida plenamente diferenciados y (de) la renuncia al primado de la política’. Un credo tal conduce casi necesariamente a diversos diseños de investigación neo-institucionales con su acento en la dependencia mutua de las relaciones sociales, constelaciones políticas, procesos y sistemas de instituciones, como ejemplarmente lo ha mostrado Nohlen continuamente en sus investigaciones en torno a los sistemas electorales del mundo, y por parte de von Veme practicado, por ejemplo, en sus análisis acerca de la relación entre economía y política.



La democracia, escrito por Dieter Nohlen, incluye un riguroso recorrido sobre la construcción del concepto de democracia. Como lo hace con otros conceptos, Dieter ofrece dos acepciones de democracia: la limitada ’vista como régimen, valores y reglas que lo caracterizan, y un concepto amplio que incluye, además, contenidos y resultados de la política’. Evidentemente, argumenta, la calidad de la democracia dependerá de concepto que se adopte. Esto, llevado a la perspectiva cuantitativa, que nutre de manera relevante los estudios de calidad de la democracia, conduce a un importante dilema. Dice Nohlen, ’el debate se centra en lo que se quiere medir: la calidad de la democracia o la calidad de los resultados de la democracia, o ambos objetos al mismo tiempo’. Dice Nohlen, ’el debate se centra en lo que se quiere medir: la calidad de la democracia señala un decálogo de recomendaciones para proceder en una eventual reforma de este importante aspecto de nuestro derecho electoral. los objetivos que identificamos: 1) Garantizar la independencia de los partidos políticos … 2) Reducir el gasto electoral y asegurar el uso razonable de los recursos … 3) Mejorar el uso de fondos públicos invertidos en el fortalecimiento de partidos democráticos… 4) Garantizar una competencia electoral efectiva y promover la equidad política … 5) Incrementar la transparencia mediante el fortalecimiento delos mecanismos de rendición de cuentas y de divulgación … 6) Fortalecer la independencia de los órganos de control y dotarlos de instrumentos eficaces… 7) Incorporar el enfoque de género en las discusiones y regulaciones sobre financiamiento de los partidos políticos. O la calidad de los resultados de la democracia, o ambos objetos al mismo tiempo’. La pobreza crece, el desempleo aumenta y la debilidad se mantiene. La realidad dice que el proyecto no funciona. Por más discursos y optimismo oficial que se presente ante la ciudadanía.



La economía y la política ante la desvinculación ante reglas del poder financiero e intereses macroeconómicas ,que afectan a las grandes masas sociales en su desarrollo y calidad de vida , las acciones que solamente van dirigidas a proteger los enormes intereses de los grupos de poder y que son los que en verdad gobiernan por medio de los ’representantes’ que, supuestamente, elegimos cada tres o seis años y que en verdad con ello legalizamos lo que ellos hacen en contra nuestra, finalmente ellos, los que mangonean y deciden cómo y cuándo nos joden, también están sujetos a los caprichos o intereses de los grandes consorcios internacionales y a los grandes grupos financieros que hoy en día controlan a todos los países y gobiernos del mundo. La sociedad debe serlo de sí misma y solo podrá lograrlo a través del conocimiento, tarea larga y difícil, pero sin embargo única garantía de evitar extremismos y enfrentamientos que solo seguirán favoreciendo a los de siempre o a los que la ambición impulse a escalar y a detentar los resortes del poder, como es rutina, en tan solo su propio y exclusivo beneficio.



SER PREPOSITIVO ES TIEMPO: EL comportamiento de la población mexicana es tan atípica l . En México no se tiene la costumbre de trabajar en equipo, ayudándonos unos a otros, sino la tendencia de evitar que los demás sobresalgan y no podemos buscar el unir nuestras capacidades con las de nuestros compañeros, somos tremendamente individualistas, egocéntricos ante su entorno y esa opacidad social con un esquema de asistencialismo bifronte (temor –paternalismo) este esquema de gobierno de producir pobreza y desigualdad social para los mexicanos tenemos tendencias a buscar siempre o casi siempre un Status Quo y tenemos un temor enorme al cambio y a lo que éste representa, definitivamente el nuevo mexicano tendrá que tener como característica principal una predisposición al cambio, una adaptabilidad enorme y una búsqueda constante de lo mejor para él y su país. Nuestra forma de gobierno a través de la política representada en un sistema democrático de designación de nuestros servidores públicos con el esquema de sistema de partidos que son los que gobiernan el país. La telaraña de poder desde el mismo partido que les permita manejar su telaraña.



El estado de ánimo de AMLO al priismo .dependerá conforme hacia dónde y cómo .el tema la reelección, desafuero, revocación de mandato y las reformas del sistema de partidos. 2021 se calienta de acuerdo a los intereses de poder. La incertidumbre y. Abstención.