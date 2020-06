El desencanto del home office: trabajar a distancia no es lo que todos esperaban

Desde extrañar a compañeros de la empresa hasta creer que físicamente en la oficina se pueden generar mayores proyectos, son algunas de las dinámicas que quienes se han visto confinados a trabajar desde su casa, extrañan y valoran más.



La luna de miel terminó. Trabajar a distancia para unos ha sido un sueño hecho realidad y para otros ha sido un desencanto, mostrándoles que no es una opción que los haga felices. Al menos así lo documenta un reporte de la firma Bumeran realizado en México, Ecuador, Argentina, Panamá, Perú y Chile.



Los resultados muestran un cambio en el paradigma referente al trabajo tras la pandemia generada por el Covid-19.



La encuesta fue respondida en 51% por personas de entre 41 y 55 años, 22% gente de entre 31 y 40 años y un 13% por individuos de entre 18 y 30 años. Resalta que el 54% de los participantes dijo contar con trabajo actualmente. ¿Podría ser un indicador de las tasas de desempleo en Latinoamérica?



En la región el 81% de los encuestados creen que después de la pandemia el trabajo a distancia va a ser incorporado por todas las empresas. Esto manifiesta un cambio en las perspectivas de los trabajadores. Sin embargo, habrá que reaprender algunas técnicas de comunicación y organización de equipo, pues el 60% de los latinoamericanos piensa que en la oficina se generan más posibilidades para hablar de proyectos, objetivos en grupo y generar más ideas.



’Algunas empresas en México ya comenzaban a considerar el home office como un beneficio para sus empleados, pero ante este panorama es probable que llegue a ser parte de las prestaciones’, señala Agustín Iglesias, director general de Grupo Navent México.



México, de los más avanzados en esquema de home office

A pesar de que el trabajo a distancia irrumpió en el escenario laboral mundial con fuerza, a nivel Latinoamérica sólo el 28% de quienes respondieron la encuesta a finales de mayo dijeron estar realizándolo. Resalta que en México y Perú el 40% de los encuestados dijeron estar trabajando aún bajo esta modalidad. En la región el país que destacó por tener la tasa más baja de trabajadores home office fue Panamá con sólo un 13%.



El trabajo a distancia, como toda nueva modalidad requiere de ciertas disposiciones. Por ello, el 38% de los latinoamericanos considera que sería necesario contar con equipamiento necesario para trabajar de forma cómoda en el hogar (silla ergonómica, soporte de computadora, cámara web, entre otras); 32% consideran necesario la digitalización de documentos (reportes y archivos importantes), el 29% asesoramiento para incorporar mejores prácticas y el 22% lineamientos para reaccionar de manera rápida ante una situación que requiera presencia física.



Entre los resultados que se presentaron, se descubrió que el 70% de las compañías latinoamericanas no contaba con el beneficio de home office para sus empleados antes de la pandemia. De los seis países entrevistados, destacó que en México es donde estamos más avanzados (38%) en la incorporación de este esquema laboral.



Pros del home office

El 62% de los encuestados creen que son más productivos trabajando desde su hogar.

El 56% señaló que valora el ahorro de tiempo en el camino desde y hacia el trabajo.

El 16% disfruta poder trabajar en compañía de sus seres queridos y compartir con ellos más tiempo del habitual

El 9% cree que está más tranquilo en su casa que en la oficina.

Un 9% se concentra mejor en casa.

Contras del home office

El 60% de los latinoamericanos considera que en la oficina se generan más posibilidades de hablar de proyectos u objetivos en grupo y generar más ideas.

El 23% dice extrañar a sus compañeros de oficina.

El 33% dicen que el principal contra que observan es trabajar fuera del horario habitual y más horas que antes.

Al 16% le cuesta desconectarse y poner límites entre su vida personal y profesional.

A un 12% le falta equipamiento para trabajar de forma saludable.

El 9% dice que no se toma los mismos descansos que estando en oficina.

Un 8% siente que hay falta de comunicación en el equipo y eso le impide realizar bien su trabajo.

El 6% señala no contar con apoyo constante de parte de su líder.





Forbes