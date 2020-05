El destacado Presentador y Productor Brasileño Marcelo Ribeiro, comparte información de Notineza con su audiencia en el país sudamericano

CDMX.- Marcelo Ribeiro gran Locutor y productor Brasileño de gran carisma; voz firme y clara nos deleita por las noches con una programación increíble.



Marcelo Ribeiro, se ha desempeñado como locutor en Radio Guaíba,TV Records,Radio Buzios FM 102.5 y Radio Mix FM actualmente se desempeña social Director en la prestigiada marca ATN on Line .



A Marcelo Ribeiro gusta la música de Maná para él, la canción del Muelle de San Blas, es de lo mejor que tiene la banda de Rock y no se equivoca.



Marcelo comento que en Brasil continúa la cuarentena pero, hay personas que salen a la calle que no creen que exista el Covid 19, pero que él si está respetando la cuarentena y prefiere estar en casa



Marcelo es un amante de la vida y de la música lo transmite en cada una de sus programaciones y cuenta con muchos seguidores en varios países del mundo Mexico, Argentina,Paraguay y Chile solo por mencionar algunos.



Para el Director General de Notineza Lic. Gabriel Helguera Repetto, este tipo de comunicación a través del internet especialmente redes sociales, , genera una hermandad entre naciones México - Brasil y compartir información. Veraz, real oportuna siempre será de vital importancia para los internautas y radionautas que sigan a Marcelo y aquí publicar la información más relevante de Porto Alegre ,Brasil. Lic. Gabriel Helguera Repetto, Agradeció la hospitalidad del locutor Brasileño Marcelo Ribeiro en su espacio en su cabina y confío en que este primer contacto se fortalezca y se aprovechen las redes sociales para acortar distancias ya que es lo de hoy.



Abrazo hasta Brasil terminó

diciendo el Director del portal Notineza.