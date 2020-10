El Día de la Raza los invitamos a Paris

De vez en vez, cuando los colegas nos estimulan, y nos atrevemos a presumirlo. Nos piden anécdotas.

Thomas Jefferson dijo una vez, "un paseo por París proporcionará lecciones de historia, belleza y el sentido de la vida".

No se equivocó. Lo comprobamos nosotros, acompañados de Bety. Veinte veces, no es presunción, sino por trabajo periodistico.

En 1977 fuimos testigos cuando Manuel Bartlet, entónces asesor del canciller Santiago Roel, fue a concertar la reanudación de relaciones con España. Deteriorades por Echevería.

Se firmó una carta en el hotel George V. Aún prevalece.

Entónces José López Portillo en 1978, nos invitó a saludar en Madrid al joven monarca Don Juan Carlos –ejemplo en todos sentidos de la monarquía—y padre del actual rey, Felipe VI.

Entre paréntesis, cuando Felipe era príncipe visitó, en 1995 México. Saludó en la Suprema Corte a los once ministros que presidía don José Vicente Aguinaco Alemán. Le dio la bienvenida la entónces ministra doña Olga María Sánchez Coredero de García Villegas. Hoy secretaria de Gobernación.

Nosotros trabajamos en la Dirección General de Comunicación del Poder Judicial de la Federación,de 1990 a 1996.

Un breve orgullo.

Hay una razón por la que París es una de las ciudades más populares del mundo y nos cautiva a todos.

Conocida como la "Ciudad de la Luz" o la "Ciudad del Amor", las calles de París rebosan de cultura, arte, belleza e historia.

Si bien todos hemos visto imágenes gloriosas de la capital francesa, todavía hay muchas cosas que quizás no sepas sobre ella.

Por ejemplo, ¿sabías que París no siempre se llamó "París"? ¿Y sabes cuál es el lema de la ciudad?

Aquí, hemos enumerado algunos datos poco conocidos e interesantes sobre París que es poco probable que conozcas.

Dales un vistazo.

Pont Neuf es el puente más antiguo de París.

Fue construido entre 1578 y 1607 y fue diseñado por Baptiste Du Cerceau y Pierre des Illes.

Fue la primera obra pública pionera de la ciudad y los introdujo a un nuevo tipo de vida en la calle.

El lema de París es ’Fluctuat nec mergitur’.

Lanzado pero no hundido" o "Golpeado por las olas, pero que no se tambalea".

Esta frase se encuentra más comúnmente en el escudo de armas de París y sugiere resistencia, coraje y fuerza interior.

La ciudad fue fundada a finales del siglo III a. C. por una tribu celta llamada Parisii que se había asentado a orillas del Sena. En el 52 a. C., el pueblo fue conquistado por los romanos, quienes lo establecieron como una ciudad galo-romana llamada Lutetia.

La ciudad cambió su nombre a París durante el siglo IV.

París fue una de las primeras ciudades del mundo en instalar lámparas. Se dice que la primera lámpara pública en París fue la famosa lámpara de velas colocada frente al Grand Chatelet en 1318.

Las primeras lámparas de gas se colocaron en la Place du Carrousel en 1829.

En 1900, había alrededor de 50.900 farolas en París.

Hay 1665 escalones desde la explanada hasta la cima de la Torre Eiffel.

Sin embargo, la escalera desde el segundo piso hasta la cima no está abierta al público.

En 2019, el corredor de élite polaco Piotr Lobodzinski subió las 1,665 escaleras en menos de 8 minutos durante la carrera Torre Eiffel Vertical.

La casa más antigua de París fue construida en 1407. Está ubicada en el número 51 de la rue de Montmorency y fue construida por el alquimista más famoso de la ciudad, Nicolas Flamel, en 1407.

Los historiadores creen que esta es la casa donde Flamel llevó a cabo sus experimentos de alquimia

Moulin Rouge, el famoso cabaret de París, fue fundado en 1889 por Joseph Oller (1839-1922) y Charles Zidler (1831-1897).

En los primeros días, el lugar albergaría fiestas llenas de champán donde actuaban bailarines populares.

Moulin Rouge fue destruido en un devastador incendio en 1915 y fue reconstruido 10 años después.

París tiene la mayor cantidad de bibliotecas de todas las ciudades del mundo: 830 para ser precisos.

Ojo lectores mexicanos y Paco Ignacio.

¡Esto significa que hay una biblioteca por cada 2900 habitantes de la ciudad!

No es de extrañar que París haya producido intelectuales tan grandes a lo largo de los años.

Procope es el restaurante más antiguo y uno de los más famosos de la ciudad. Es conocido como el primer café literario del mundo y fue inaugurado en 1686 por el chef siciliano Procopio Cutò.

Se dice que el café jugó un papel importante en la creación de la cultura del café en París.

Si tienes hambre te decimos.

Las queserías de París tienen más de 1000 variedades diferentes de queso francés.

Tendrás donde elegir cuando busques queso francés en París.

Desde el suave y cremoso Camembert hasta el rico y firme Comté. No podrás probar todas las variedades en un solo viaje

