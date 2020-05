El Día de las Madres más inusual en la historia de México

Seguramente al cerrar 2019, un año de nulo crecimiento económico para el País y que además se fue dejando la amenaza de una inminente recesión, el sector comercial y de servicios esperaba que el calendario se fuera deshojando rápido en 2020 para recibir la bocanada de oxígeno que representan esas primeras fechas en que tradicionalmente suele acelerarse el consumo interno, como San Valentín, la Semana Santa, el Día del Niño y el Día de las Madres. Nadie imaginaba que, lejos de una reactivación, los efectos de una pandemia tendrían en vilo al mundo entero y entonces esa bocanada no llegaría. Ya desde hace días se ha lanzado la advertencia obvia: pasadas las otras fechas, México está por vivir el Día de las Madres más inusual de su historia reciente, un 10 de mayo a todo freno.



En la cultura mexicana la figura materna es sacrosanta y por ello el 10 de mayo significa, sólo por debajo del Buen Fin, la fecha de mayor reactivación comercial en todo el año, incluso más que Navidad. El llamado ’Fin de semana más barato del año’, que existe desde 2011, representa una derrama económica que ronda los 100 mil millones de pesos anuales, sobretodo porque se adelantan muchas de las promociones y compras de temporada decembrina; en segundo lugar aparece el Día de las Madres, con derramas promedio de 45 mil millones de pesos y, en tercer lugar, San Valentín, que deja ganancias al sector comercial y de servicios por 22 mil millones de pesos.



El año pasado, el Día de las Madres representó una derrama económica de 48 mil millones de pesos, casi 3 mil millones más que la cifra de 2018. El sector restaurantero estuvo, como es habitual, liderando el flujo. Después: los artículos de electrónica; ropa y calzado; perfumería y joyería; cosméticos y accesorios; flores; dulces y chocolates. La experiencia de 2019 reportó que el 13 por ciento de las compras se realizaron por internet. Este año, debido a las medidas de mitigación y aislamiento social por la pandemia de COVID-19, las ventas electrónicas podrían superar el 25 por ciento del total de operaciones, según proyecciones a nivel nacional de la Canaco-Servytur.



Sin embargo, hay sectores de la economía que no podrán, ni de lejos, aproximarse a los números que a inicios de año se estimaban, como las agencias de viaje, sitios de esparcimiento o la industria hotelera, que por el Día de las Madres tiende a aumentar su ocupación entre un 20 y un 30 por ciento. En el caso de los restaurantes, la mayoría han podido operar a través de la modalidad ’para llevar’ o del ’servicio a domicilio’ (el pick and go o el delivery, para utilizar sus correspondientes anglicismos, ya convertidos en expresiones cotidianas) y para no perder terreno en una fecha tan significativa como el 10 de mayo, muchos están recurriendo a promociones y ofertas que no necesariamente van en sintonía con las medidas restrictivas ordenadas por las autoridades sanitarias. Una de ellas es el promocionar menús y paquetes para más de 10 comensales, lo cuál ya ha motivado que algunos negocios hayan recibido apercibimientos, pues ello podría fomentar una de las prácticas que más se han intentado restringir, no necesariamente con los mejores resultados: las fiestas y reuniones de más de diez personas.



Y aunque se calcula que en la celebración materna de este año el comercio electrónico deje una derrama de 12 mil millones de pesos, las estimaciones de lo que este próximo Día de las Madres hubiera podido generar en el país, 49 mil 500 millones de pesos, podrían cumplirse, quizá, sólo en un 30 por ciento.



Por supuesto la importancia y emotividad de una fecha no puede medirse sólo con base en el dinero que se gasta para celebrarla, y quizá lo positivo del escenario actual es que está ofreciendo la posibilidad de resignificar el Día de las Madres, de fomentar nuevos modos de convivencia y unión familiar y de practicar formas de expresión más genuinas de los propios sentimientos. Pero no hay qué perder de vista que, para la salud de la economía nacional, la reactivación del mercado interno es siempre necesaria y esta es, lamentablemente, otra oportunidad que se disipa.



Un 10 de mayo a todo freno

PRÓXIMA ESTACIÓN

Manuel Serrato