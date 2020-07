El día en que el tigre rugió

A dos años del Día de la victoria, la alegría del pueblo ahora es evidente. Desde aquel primero 1 de Julio de 2018 hasta la fecha, se siguen estableciendo los cimientos de la Cuarta Transformación como lo señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un cambio de régimen que quedará en la memoria de miles de mexicanos, aquellos que votaron por transformar el país, arrancar la corrupción desde las entrañas y no volver jamás a la antidemocracia, injusticia e ilegalidad social que había llevado a México a la decadencia.

A dos años del Día de la victoria, aquellos militantes que tocaban casa a casa, caminando por horas, quienes nunca se rindieron, hoy tienen más presente que el presidente de la república les está respondiendo en su gobernabilidad. Sin un cambio, no había la posibilidad de mejores empleos, bienestar, justicia, soberanía, independencia y sobre todo el respeto a los derechos humanos por una paz social.

Fue justamente hace dos años cuando los ciudadanos se convirtieron en guerreros defensores de la democracia, que por muchos años había sido maltratada y sobajada hasta las peores condiciones, se logró lo sublimemente indispensable, tener unas elecciones democráticas y arrasadoras.

Un primero de Julio pero de hace dos años, se desató una nueva revolución de conciencias aunadas a una regeneración nacional en pro de un cambio radical. Hasta hoy seguimos escribiendo sobre los renglones de la historia, una descripción de la elección más grande de México donde 30 millones de personas le dieron su respaldo en las urnas a un hombre que estaría dispuesto a luchar, apoyar y participar en la transformación de la vida pública de México.

La esperanza de ese 1 de Julio se ha convertido en un proyecto de nación que camina paso a paso rumbo a una tierra de fraternidad comprometida con el reconocimiento de las culturas indígenas. Concretando promesas, sueños y anhelos de muchas generaciones, ese fue el resultado de luchas acumuladas.

Hay todavía quienes dicen que no hay nada que celebrar, pero talvez son los mismos que se aferran a detestar la democracia y quienes no conocen la historia de un país sometido como el nuestro. A pesar de la incertidumbre que hoy nos aqueja mundialmente ante un virus que se ha propagado por el mundo entero, el respaldo popular hacia López Obrador se ha convertido en su mejor arma política y lo ha fortalecido durante este tiempo. Hoy, el país avanza en servir a quienes menos tienen, eso es ganancia para muchos, pero para quienes les duele es una perdida total.

Lo más importante de todo es que este logro se consiguió a través de la vía pacífica bajo el lema ’un gobierno del pueblo y para el pueblo’. A dos años de la victoria, es importante seguir con un pensamiento crítico y solidario a través de la lucha por mejores condiciones para cada uno de los mexicanos y así instaurar un verdadero sentido al servicio público.

A dos años, se sigue cultivando la alegría y el combate a la corrupción como nunca antes en la historia de México, pues después de casi un siglo de dominio, se sacó de las urnas a uno de los regímenes más corruptos, autoritarios y represivos de la historia. A 730 días es importante recordar las batallas libradas, las lagrima de dolor y también de alegría. Por los muertos, los vivos y los mexicanos obreros, doctores, maestros, representantes de la patria que levantan a un país entero.

Se perciben nuevos retos, la construcción de nuevos lazos políticos encaminados hacia el beneficio de la población en sus distintas formas y en eso trabaja el presidente López Obrador. Culmino destacando que el mejor regalo al presidente de México, es que MORENA se ha establecido como la primer fuerza política de México, el partido político de Izquierda más importante de América y el más reconocido a nivel mundial.

