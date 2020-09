El DIF Municipal de Ozumba entrega celulares a niños de escasos recursos

Con el reciente regresó al nuevo ciclo escolar, muchos niños no cuentan con las condiciones de poder tomar las clases en línea, motivo por el cual el Sistema DIF Municipal a cargo de la profesora Edith Castillo Enríquez, misma que en evento realizado en el salón de usos múltiples de dicho sistema, entregó de manera conjunta con el alcalde Valentín Martínez Castillo, más de veinte equipos celulares que sin duda alguna serán de muchísima utilidad a estos pequeños.



Al hacer usó de la palabra la profesora Edith Castillo, señaló sentirse muy contenta y orgullosa de estár con todos los presentes y motivados por está situación de la pandemia fue que tomaron la decisión de adquirir con recursos propios éstos teléfonos celulares para que hagan buen usó de ellos en sus respectivas clases.



En su momento el edil Valentín Martínez, afirmó que el Gobierno De Los Pueblos sabe que son muchas las necesidades y que sin duda alguna los trabajos siguen y seguirán "Nos quedá claro que vamos muy bien hacía el lugar correcto y gracias por darnos la oportunidad de servirles, no obstante y pesé a los tiempos difíciles que estamos viviendo, continuaremos generando más beneficios para la toda la población y ahorita apoyando el tema de la educación que con la nueva normalidad, estos apoyos que les brindamos les proporcionará tener la tecnología en sus manos para recibir la educación en línea, que es como actualmente se está haciendo".



Es de destacar la presencia de Mariana Alexia Martínez Valencia, quien es la actual Difusora Infantil del municipio de Ozumba y a nombre de los niños beneficiados dijo que agradecía de manera especial a la presidenta del Sistema DIF Edith Castillo Enríquez porque no sólo se preocupaba, no más bien se ocupaba de dar respuesta a las carencias y necesidades que estamos viviendo a raíz de la situación sanitaria por el covid-19, sin embargo, al hacer estás acciones nos ayuda de forma importante a seguir con nuestros estudios, muchas gracias también al Presidente Valentín Martínez Castillo por ser empaticos y brindar no sólo una mano, sino las dos, de corazón mil gracias.