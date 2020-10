El DIFEM garantiza derecho de identidad para adolescentes sin registro

Coordina el organismo esfuerzos con la Dirección General del Registro Civil del Edoméx para darle identidad a los mexiquenses que no cuentan con este derecho.



Toluca, Estado de México, 13 de octubre de 2020. Hace 14 años Doña Trinidad quedó a cargo de sus nietos, quienes tenían apenas meses de nacidos cuando su hijo y su nuera se fueron para no regresar, desde entonces los gemelos han crecido bajo el cuidado de su abuela, quien no cuenta con ningún documento ni registro de nacimiento.



Luego de un operativo realizado por el DIF Estado de México (DIFEM), para detectar a población vulnerable, Miguel Ángel Torres Cabello, Director General del organismo asistencial, platicó con Trinidad, quien todos los días vende tacos de guisado en un semáforo del municipio de Coacalco para salir adelante.



Hoy, atendiendo el compromiso de la Presidenta Honoraria del DIF mexiquense, Fernanda Castillo de Del Mazo, para hacer valer los derechos de niñas, niños y adolescentes, sus nietos ya cuentan con un acta de nacimiento para ingresar a la escuela.



’No me lo esperaba, yo llegué, iba tendiendo mi puesto cuando vi que unas personas del DIF se me acercaron y pues, el licenciado me explicó que pues estaban ahí para ayudarme y sí, ciertamente, me ayudaron registrando a mis niños’, dijo Trinidad.



Cristel Yunuen Pozas Serrano, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFEM, señaló que esta institución en coordinación con la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, verificó los antecedentes registrales, que al no contar con ellos, se procedió al registro de los adolescentes, ya con este documento.



La Procuradora refirió que el siguiente paso, será tramitar la guarda y custodia de los gemelos en beneficio de su abuelita, a fin de que su familia quede debidamente conformada ante la ley, además, se dará continuidad buscando que los adolescentes ingresen a una institución educativa y Trinidad acceda a un programa social.



En este sentido, detalló Pozas Serrano, la instrucción de la señora Fernanda Castillo de Del Mazo, es agotar todos los recursos a fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes de todo el Estado de México cuenten con sus derechos, y con ello evitar que caigan en la vulnerabilidad.



’El acta de nacimiento es el derecho a la identidad, pero es la puerta a muchos accesos a muchos servicios y prácticamente toda nuestra vida se rige por el acta de nacimiento, actos jurídicos importantes van a ser necesarios que se tenga el acta de nacimiento, de ahí que es fundamental reconocerlos como mexicanos’, dijo.



Para Fernanda Castillo de Del Mazo, subrayó Pozas Serrano, el DIFEM sigue siendo la institución más noble para atender a la población con mayores necesidades, por lo que hizo un llamado a los mexiquenses en vulnerabilidad a acercarse al organismo para orientarlos y ofrecerles la atención requerida.



Pueden ponerse en contacto con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al número telefónico 722-227-4705, en las extensiones 107 y 108, y a través de las redes sociales del DIFEM en Facebook @DIFedomex y Twitter