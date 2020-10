*Investigar y castigar a los asesinos de Ayelin

*El diputado Servando se suma al PRD



Lamentable que sea la noticia del asesinato de una jovencita con lo que iniciamos la semana.

Una vez más nos impacta un hecho de esa naturaleza, que genera enojo, rabia, en la población.

Ayelin Iczae Gutiérrez era casi una niña, estudiante de segundo año de secundaria.

Ella desapareció el día 15 de este mes en la ciudad de Tixtla, y fue hallada sin vida este lunes en una barranca de esa población.

Es decir, al parecer a Ayelin sus secuestradores no la sacaron del pueblo, y eso hace pensar que en su desaparición pudieron participar vecinos o conocidos.

La pregunta que ronda es: ¿Qué tanto odio pudo despertar en sus atacantes que además de asesinarla, la torturaron y mutilaron?

Se cree que este lugar fue escogido para tirar el cuerpo, porque ya lo habían recorrido cuando su búsqueda, en la que participaron familiares, vecinos y estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

Habrá que esperar que la Fiscalía realice su trabajo de análisis e investigación del caso, hasta dar con o los asesinos, como seguramente lo hará, pues este sin duda representa un gran reto que debe cumplir.

Este sin duda es un feminicidio más en Guerrero y el país.

Esto se entiende como la muerte violenta de mujeres por razón de género, ya sea dentro de la familia, o en la comunidad, por parte de cualquier persona.

Además, puede estar acompañado de signos de violencia sexual de cualquier tipo y lesiones o mutilaciones degradantes.

Pese a que en México los homicidios han reducido por la pandemia, los casos de agresión y asesinatos en contra de las mujeres se mantiene en incremento.

El Gobierno mexicano registró el año pasado mil 012 feminicidios, mientras que de enero a agosto, la cifra es de 645, por lo que podría incrementar el registro para este año.

Aunque según los datos del Mapa de Feminicidio en México, han sido asesinadas 2 mil 551 mujeres de enero a julio de 2020 y se estima que cada día son asesinadas 10 mujeres en el país.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el mes de agosto el feminicidio tuvo un registro de 77 casos, una cifra menor a las 94 registrados en junio.

Además, incrementaron en 20.45 por ciento las llamadas de auxilio por razones de violencia contra las mujeres con respecto a febrero.

Tiene razón Yuval Noha Harari cuando señala que el homo sapiens se convirtió en la especie más mortífera que ha habido en la historia de vida de la Tierra.

Y los asesinatos en contra de mujeres, apenas son una pequeña muestra de lo que es capaz de hacer.



EL PRD EN GUERRERO LE DA LA BIENVENIDA A SERVANDO DE JESÚS SALGADO.



Este lunes el diputado y líder transportista Servando de Jesús Salgado Guzmán se sumó a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), que lidera el aspirante a la gubernatura del Estado Evodio Velázquez Aguirre.

En su mensaje el expresidente nacional del PRD y ahora representante del sol azteca ante el INE, Ángel Ávila Romero, dio la bienvenida a Salgado Guzmán, de quien dijo es ’un personaje reconocido a nivel estatal por su labor representando dignamente en el Congreso del Estado a los habitantes de la Sierra y Chilpancingo.’

La tónica del PRD es sumar más personajes, ’para ser un partido sumamente competitivo el próximo año’, señaló.

En su opinión, el PRD va a ganar la elección en el 2021, porque se consideran la ’opción de los guerrerenses, porque hoy queda claro que cuando no hay una adecuada relación con los ciudadanos la gente busca una alternativa.’

Ángel Ávila dejó claro que en el PRD no hay división y que están llamados a hacer una alianza partidista y con las asociaciones sociales.

Esta adhesión es producto del trabajo de Evodio Velázque Aguirre, y para el presidente estatal del PRD, Servando viene a reforzar a su partido.

Servando Salgado dejó en claro que respalda las aspiraciones del dirigente del FADG Evodio Velázquez, y agregó que en la entidad ’necesitamos evolucionar para hacer un mejor estado y un mejor país, si evolucionamos lograremos sacar la pobreza en Guerrero.’

Por su parte, Velázquez Aguirre comentó que esto ya lo habían acordado con su amigo Servando que fuera parte del FADG, y del PRD, para que ’formara parte de la lucha democrática y la ruta legislativa que tenemos que abrazar. Hoy el PRD está con él y él con el PRD.’