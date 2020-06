𝗘𝗹 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼

Por 𝗠𝗶𝗿𝗶𝗮𝗺 𝗝𝗮𝘀𝘀𝗼



Indudablemente la forma de hablar impacta en las personas, por eso todos los aspirantes a una candidatura deben preparar perfectamente sus lineas discursivas; tener muy definidos sus principales mensajes para impactar en su audiencia, mismos que deberán ser coherentes con su esencia. Ningún discurso de debe improvisar, debe existir un plan que genere seguridad en el orador.



Para definir el discurso se deberá tener presente que hay que trabajar el ¿qué? y el ¿cómo? En pocas palabras, deberá estar preparado, por ello, primero que nada hay que acordar ¿qué es lo que se quiere decir? observar cuales son los problemas para ofrecer posibles soluciones ¨reales¨ que en algún momento dado, si se logren realizar, ofrecer imposibles, es engañar, y las audiencias lo perciben. Manifestar claridad en la manera en que iniciará, concluirá el mensaje, y en contenido en su introducción, desarrollo y conclusión. Además solo debe abordar tres aspectos por discurso, para que el público comprenda, absorba la información y a su vez propague el contenido en sus círculos.



Segmentar el público objetivo, observando cuales son sus necesidades, requerimientos, analizar su forma de pensar, su sentir y hacer. Todo con el fin de empatizar para promover una fuerte conexión humana que permita que la audiencia se sienta identificada, creando el sentido de pertenencia. Además el orador deberá modificar el tono, de acuerdo a la población a la que se dirigirá.



Encontrar en sus registros los tonos acordes a las intenciones del discurso, promoviendo el valor y significado de las palabras en cada momento. Si el orador comprende lo que está diciendo la audiencia se mimetizará. Por tanto, dominar el arte del ritmo, las pausas y acentos para que el discurso no sea plano, aburrido; por el contrarío al expresarse deberá cautivar a su audiencia, que al estar atrapada por el contenido y forma, querrá escuchar más de lo que se dice.



Su gesticulación y ademanes serán bien manejados para que no sean distractores, por el contrario, cada uno deberá resaltar lo más importante del discurso, al abusar de los ademanes solo se proyectará falta de conocimiento del tema.



Manejar el micrófono y escuchar su voz será extraordinario para saber en qué momentos se debe acercar o alejar a el, pues cuando se eleva el volumen de voz se puede saturar el audio afectando la presentación y percepción del público. Así mismo deberá saber el uso del control del tiempo, un discurso breve y preciso siempre impacta más que uno que esté lleno de paja, inconsistencias, el público agradece mucho cuando se habla poco, pero se dejan muy claros los objetivos.



Entre más preparado esté el orador, podrá ser más espontáneo, natural, empático y se sentirá como pez en el agua. Ahora bien el tener claro el conocimiento no nos da la certeza de que todo se dará en perfectas condiciones, por ello será necesario practicar y visualizar diversas circunstancias para saber resolver los problemas e imprevistos que puedan surgir. Así que si estás considerando ser candidato a un cargo de elección popular, te invito a que te prepares para que hagas un buen papel ante tus audiencias y logres el impacto deseado.



