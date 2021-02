El doctor Javier Solorio es persona que ’inspira confianza’, dicen colonos de Acapulco

Vecinos de la colonia Ampliación Amalia Solorzano y Llano Largo, reconocieron por su honestidad al síndico de Acapulco y agradecieron todas las gestiones y apoyos que han recibido desde la sindicatura.

Los vecinos dijeron que si bien es cierto que se necesitan entre 10 o 15 años para cambiar y mejorar Acapulco, pero ’el cimiento aquí está y se llama Javier Solorio Almazán’, a quien le externaron su apoyo para sus siguientes proyectos.

Óscar Gómez, presidente de los padres de familia de la escuela de Llano Largo, dijo a los presentes que el doctor Javier Solorio es una persona que ’inspira confianza’.

’En esta ocasión yo sí puedo meter las manos al fuego por él y decir que lo apoyo en todos sus proyectos, le tengo mucha confianza porque Javier es una persona que si dice voy a dar esto lo cumplo y no hay necesidad de andarlo correteando o meterle documento, o andar diciendo oye pero es que quiero verlo. Nunca se anda ocultando, porque muchos políticos así lo hacen, los citan y cuando van no los reciben, ¿por qué motivo?, porque no quieren soltar para ayudar al pueblo, prefieren hincharse las bolsas de su dinero acá adentro’.

Don Óscar afirmó que con el doctor Javier Solorio es distinto, ’él no se esconde, es diferente’, por lo que los conminó a que si de verdad se quiere un cambio verdadero, se tiene que apostar a la honestidad que representa el síndico de Acapulco.

Dijo que con el proyecto del doctor Javier Solorio, ganan todos, reiteró que ’yo meto las manos al fuego, no hay reversa, si alguien viene y me dice aquí hay más lana, eso ya no, prefiero ayudar a alguien honesto para que los beneficios lleguen a la gente’.

Aseguró que ya basta de que comisarías van y comisarías vienen, políticos van y vienen y Llano Largo sigue igual: ’no vemos un verdadero cambio, tenemos que hacer un cambio verdadero para sacar Acapulco adelante’.

Pidió de corazón que se unan a este proyecto y que cada uno de los asistentes les platique a 5 o 10 personas más del proyecto de honestidad del doctor Javier Solorio, porque él es el bueno para transformar Acapulco.

Por su parte el doctor Javier Solorio Almazán, les compartió que cuando entró como síndico, ’inmediatamente me di cuenta que los trabajadores de saneamiento básico eran los que ganaban menos, entonces en una de esas que iba caminando por el Zócalo, iba un señor con su bote y de repente vi que el bote se movía, me acerqué y vi que en ese bote de basura iba la niña del señor, jugando con dos muñequitos’.