El domingo, AMLO presentará acuerdo económico contra los efectos de la pandemia, reveló Monreal

Uno de los políticos abiertamente preocupados por los efectos negativos en lo económico por la pandemia del coronavirus, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reveló que el domingo 5 de abril, a fines de esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará en Palacio Nacional un gran acuerdo económico.



En correlación con este acuerdo, dijo, dentro del Senado, y con el concurso de todos los grupos parlamentarios se construye otro acuerdo para la aplicación de más y mejores medidas de salud.



Este acuerdo interno, comentó, se ha detenido debido a que el coordinador de los senadores del PAN, el queretano Mauricio Kuri, ha tenido que aislarse, ante la sospecha de que podría dar positivo en un análisis sobre el coronavirus.



Se necesita unidad, afirmó



Dentro de este contexto Monreal, hizo un llamado a la unidad nacional, pues no es tiempo de discordias, sino de mostrar patriotismo, subrayó.



De igual manera el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política en esa cámara, el zacatecano Ricardo Monreal, indicó que las tareas del Senado deben considerarse como actividades esenciales.



Encuadradas en esta consideración dentro de los 7 puntos establecidos en la emergencia sanitaria, las actividades de los senadores, afirmó, no pueden parar.



En conferencia virtual con los reporteros de la fuente senatorial desde el comedor de su casa, Monreal, recordó que la cámara alta se encuentra en sesión extraordinaria.



Así que, en cualquier momento, agregó, se puede convocar a retomar plenos y sesiones en comisiones.



Explicó que por más que existan herramientas y programas que permitan realizar tareas legislativas a distancia, vía redes sociales y mecanismos digitales, la actividad presencial es insustituible desde el punto de vista constitucional.



La necesidad de legalizar sus actos y resoluciones, dijo, impide a los senadores legislar a distancia, o dentro de lo que se conoce como ’en forma virtual’, ya que ello carece de sustento jurídico. No está previsto en la norma, indicó.



Hoy, debido a las circunstancias impuestas por la pandemia del coronavirus, en el Senado sólo opera en forma presencial la oficialía de partes, y el área de seguridad.



El resto, en atención a las recomendaciones de las autoridades de salud, se encuentran dentro de la llamada sana distancia.



Durante su conversación virtual vía Facebook-Live, el zacatecano consideró que en este escenario de temor e incertidumbre ante el coronavirus, ’la patria nos exige dejar para otra ocasión la confrontación política e ideológica, de intereses políticos y querellas partidarias o individuales, para dar paso a una acción conjunta de todas las fuerzas y actores políticos’.



Indicó que de acuerdo a las proyecciones de los expertos en salud, la crisis sanitaria va a escalar, y el contagio crecerá de manera exponencial en México como ha ocurrido en otros países.



Y en este contexto, que los legisladores todos de Morena, expresan su apoyo a las medidas establecidas por el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Acompañado por su pequeña nieta, Monreal consideró que el encierro en el que nos encontramos la mayoría de los mexicanos pudiera servir para revalorar y reconstruir el tejido familiar, y así revitalizar el tejido social.



Moratoria fiscal, pide el PAN



Ayer también, al igual que Monreal, senadoras y senadores de PAN exigieron a la Secretaría de Hacienda aplicar una moratoria fiscal, para que las empresas puedan mantener los empleos, y pagar a sus trabajadores, durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Por ello propusieron extender el plazo para presentar la declaración anual de impuestos, para disminuir la angustiosa en que viven no pocos empresarios ante la crisis económica que ya se manifiesta en México.



En una conferencia virtual, los panistas pidieron al secretario de Hacienda Arturo Herrera, abrirse a los reclamos de los empresarios que hoy ven como se les viene encima el parón económico y de producción que amenaza con provocar el cierre de masivo de empresas y con ello una ola de despidos.



De igual forma el diputado federal blanquiazul Luis Mendoza Acevedo pidió a Telcel, Movistar, Unefon, AT&T y otras empresas de telefonía ovil, extender su señal y garantizar una cobertura eficiente y de alta calidad, junto con opciones de pago más flexibles para aliviar las presiones económicas de las familias mexicanas que lo necesitarán al entrar ya la fase 3 del Covid-19.



’En otros países, hay una solidaridad de empresas de telefonía móvil e internet a favor de sus clientes. En México hay resistencias, y por ello abogamos por los usuarios en México que necesitan de los servicios de la comunicación a distancia no pocas veces para trabajar, indicó.



Es momento de que los empresarios de la telefonía móvil, dijo, dejen de ver a los usuarios de la telefonía móvil como una fuente cautiva de ingresos, subrayó.



El diputado Mendoza les recordó que los mexicanos viven hoy una etapa altamente vulnerable, y los empresarios deben sumarse a sus reclamos y necesidades.



’Todos, desde trabajadores, empresarios y autoridades gubernamentales, todos los mexicanos requieren de planes de emergencia en beneficio de la población’.



Consideró que los ingresos de un gran porcentaje de la población mexicana están siendo afectados debido a la reducción de la actividad económica, por lo que el pago de servicios se convierte en un grave problema para no pocas familias.



En países como España y Colombia, dijo, han aumentado las velocidades de internet sin incrementar costos o tarifas, y tienen además facilidad de pagos. Incluso en Estados Unidos, agregó, se brindará internet gratuito hasta por dos meses.



En contraste, dijo, en México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado aterrizar acuerdos serios con la industria y mucho menos, ha podido brindar este servicio desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo había prometido.



’Esperamos que los empresarios de todo el país y el Gobierno Federal generen un plan de contingencia en materia de telecomunicaciones para garantizar el acceso a internet y evitar la desinformación’, concluyó.



A revisión, la operación de Pemex



Luego de que el lunes la mezcla de petróleo mexicano se vendió en apenas 10.37 dólares por barril, el sector energético del gobierno de Andrés Manuel López Obrador entró en alerta máxima porque la caída del precio del crudo a niveles de hace 21 años hace incosteable la operación de la mayor paraestatal de América Latina.



De acuerdo a un informe de Octavio Romero, director general de Pemex, el costo por extracción y producción de cada barril de petróleo en México es de 14 dólares, lo cual hace inoperable al petróleo mexicano.



Desde el 11 de marzo de 1999 Pemex no veía ese precio por barril para la mezcla del crudo mexicano, lo cual hace inviable en lo financiero a Pemex, cuya nota crediticia acaba de ser degradada por la calificadora S&P.



La empresa estatal reportó esta tarde que el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se hundió 20.3% o 2.6 dólares con respecto al viernes pasado.



Con esta última caída de precios, el petróleo mexicano arrastra un desplome de 82.5% o sea 49 dólares con respecto a su cotización máxima alcanzada en 2020.



La proyección de 49 dólares por barril prevista en el Presupuesto de Ingresos de 2020 quedo sepultada ante la realidad del mercado energético.





