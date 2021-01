El domingo sólo deberá registrarse el candidato de unidad del PRI; en Morena, Félix se va, se vaaa…

El próximo domingo está marcado en la agenda del PRI estatal como el día de registro de los aspirantes a la candidatura de gobernador. Pero un acuerdo interno entre los tres participantes estableció la conveniencia de definirla previamente, impulsando a un candidato de unidad, que será el único que se registre oficialmente, y a quien se sumarán los demás, ’para enviar un mensaje de armonía y de unidad a la ciudadanía, de que hay reglas internas claras, y de que en el proceso interno priista no se persigue una lucha por el dinero o por el poder, como en otros partidos’.



Así lo anunció el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, quien es uno de los aspirantes a esa candidatura junto con el senador Manuel Añorve Baños y el exsecretario estatal de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.



Apreza aseguró que en el PRI ’se está construyendo una candidatura de unidad y este domingo solo habrá un único registro. Así lo acordamos como un pacto de honor los que aspiramos a gobernar Guerrero, en la reunión con la dirigencia nacional y la dirigencia estatal del PRI, para no caer en conflictos internos, no estar peleándonos ni enviar mensajes negativos; por el contrario, que en el proceso de selección del candidato o candidata, salgamos todos unidos’.



Recordó que los tres aspirantes hicieron el compromiso de que quien resulte candidato o candidata contará con el respaldo de los otros aspirantes, para después medirse con el precandidato del PRD, para definir al abanderado de la coalición PRI-PRD que habrá de contender el próximo 6 de junio’.



Visto así, el candidato que se vea favorecido por el voto de confianza de las dirigencias estatal y nacional del PRI, y de sus dos contrincantes –amén del apoyo del Ejecutivo de Guerrero-, no sólo enviará el mensaje de ser un candidato fuerte, capaz de asumir el liderazgo y de mantener unido a su partido, sino de tener la capacidad política y operativa de hacer realidad sus compromisos de campaña en favor de los diversos sectores sociales, una vez ganada la gubernatura para el período 2021-2027…



Continuar la obra de Astudillo y enriquecerla…



Quien resulte ser el candidato y logre ganar la elección, tendrá la oportunidad –y la responsabilidad- de mantener la gobernabilidad en el estado, y de continuar con los programas y políticas exitosas del gobernador Héctor Astudillo, enriqueciéndolos con las aportaciones resultantes de la coalición con el PRD. Además de que el propio Astudillo ha impuesto una meta que debe ser asumida por el eventual nuevo gobierno que resulte de la elección de junio: cumplir sus promesas, honrar sus compromisos, como ciertamente lo ha hecho el mandatario saliente.



Pero mientras eso sucede, Héctor Apreza advirtió que el domingo próximo ’no debe de haber sorpresas ni sorprendidos cuando se defina al abanderado del PRI, porque las reglas son claras, y los que jugamos el juego las conocemos; se trata de que salgamos unidos y fuertes a las elecciones’.



Al final, hizo un llamado a los actores políticos y partidos que participan en el actual proceso electoral, para que en las difíciles condiciones sanitarias y económicas que sufre el estado por la pandemia de Covid, ’no le apuesten a la confrontación, a la división, a sembrar el odio’, pues consideró que ’las peleas entre los políticos son un mal mensaje para la ciudadanía, porque si se están peleando entre ellos ¿qué capacidad tendrán para coordinar los esfuerzos de los guerrerenses, cuando no se pueden poner de acuerdo en su propio partido? Mientras que en el PRI habrá armonía y unidad…’



Félix se va, se va, se vaaaaa…



Cuando Félix Salgado Macedonio pensaba que todo sería miel sobre hojuelas en su camino a las elecciones, luego de haber impuesto condiciones en Morena, resulta que en su propio partido se le volteó la mitad de la militancia, que lo repudia; y se le está complicando mucho más de lo esperado el caso de las violaciones sexuales y otros abusos que presuntamente cometió contra mujeres.



La revelación de que son ciertas las denuncias penales que tiene en contra tanto en la Ciudad de México como en Guerrero, con investigaciones reactivadas ya por las fiscalías General de la República y del Estado, se sumó a la pesquisa interna que abrió la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que procedió ya a abrir su propia indagatoria para documentar si Félix cometió tales delitos, con lo que se tambalea su nominación como candidato a gobernador.



Por su parte, grupos feministas, como la Red Feminista Nosotras Tenemos Otros Datos, exigió retirarle a Félix la (pre) candidatura durante el tiempo que duren las investigaciones en su contra por violación sexual, y demandaron apoyar a las víctimas con todas las medidas precautorias que establece la ley.



Las feministas le hicieron un público reclamo al dirigente nacional morenista, Mario Delgado, demandando que se respeten los derechos humanos de las mujeres, recordando la Iniciativa 3 de 3 contra la violencia, que ’contempla que quienes tengan denuncias por delitos sexuales no serían candidatos a puestos de elección popular’; por lo que ’Félix no solo no debe ser candidato, sino debe ser investigado, juzgado y sancionado’.



El tema es tan delicado que, por sí solo, le puede costar ya la candidatura al ’toro’ Félix, pues sea cual sea la postura que asuman las fiscalías y los tribunales electorales, condenarlo o absolverlo tendrá un costo político muy alto para él y para su partido. Aunque sería menor el golpe para el morenismo si lo sustituyen.



Y luego, todavía tendrán que afrontar la rebeldía de los aspirantes Luis Walton Aburto y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y a sus grupos de apoyo, que reclaman transparencia y que se corrija la tramposa maniobra que le entregó a Félix una candidatura que ya le está quemando los pies a todo el morenismo de Guerrero…