El Dr. Héctor Glenn Valdez ofreció videoconferencia cómo se clasifica al día de hoy la Hipertensión Arterial Pulmonar

EL Dr. Héctor Glenn Valdez, médico internista neumólogo, adscrito a el Área de Fisiología Pulmonar del Hospital 34 del IMSS Noreste y Director del Centro Regiomontano de la investigación, S.C. en Monterrey, Nuevo León.



Ofreció una videoconferencia dirigida a la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), al iniciar su intervención el especialista presentó diferentes dispositivas para mostrar lo relativo de la medicina en la Hipertensión Arterial Pulmonar de cómo se clasifica al día de hoy en varios grupos que existen y en diferentes grados.



Al presentar la primera dispositiva el Dr. Glenn Valdez señaló, a qué nos referimos cuando nosotros los médicos hablamos de clase funcional, si bien la mayoría son Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP), vemos pacientes de otros grupos como el grupo II que es secundaria a pena cardiaca, grupo III a pena respiratoria o grupo IV secundario a nivel pulmonar, también en este hospital llevamos un programa de rehabilitación basado en ejercicio para los pacientes con HAP, que inició en 2017 y tenemos al día de hoy más de 30 pacientes re habitados en programa que es exclusivamente diseñado para los pacientes con HAP.



En la siguiente dispositiva hay información qué es la HAP y qué grupos hay y a qué se refiere cuando los médicos les decimos a los pacientes con HP qué clase funcional tienen, qué es eso y para qué sirve, si bien la HAP es una enfermedad que sigue siendo considerada como rara o si no es tan frecuente, si consideramos que aquí en México debe haber algunos miles, estimamos los médicos que pudiera haber entre 5 o 6 mil casos de pacientes con HAP y con Hipertensión Pulmonar crónica, si bien no es una enfermedad es un grupo de enfermedades que afectan las arterias de los pulmones y estas arterias de los pulmones que son de baja presión se van cambiando la estructura de la arteria aumenta la resistencia al corazón derecho sobre todo.



CLASE FUNCIONAL



Las principales razones de nosotros es identificar en qué clase funcional está el paciente, es porque nos ayuda a establecer una categoría una categoría de riesgo para saber qué tratamiento le voy a dar a esa persona que tan rápido tengo verlo en la consulta, si es una persona que está en la clase funcional 3 ó 4 a lo mejor tengo que verlo en la siguiente semana después de que le he dado un tratamiento y ver si fue eficaz, si es una persona que esté en clase funcional 2 probablemente me puedo ir a tres meses en la siguiente consulta, si es una persona que está muy bien que hace todas las actividades de la casa, incluso trabaja, está en la clase funcional 1, que es una muy buena funcional y con seguridad podría verlo en consulta en 4 o 6 meses sabiendo que esa persona va estar bien.



Entonces la clase funcional es muy útil porque a nosotros los médicos nos ayuda a determinar las visitas y el tratamiento, pero a las personas que padecen la enfermedad les permite identificar qué tan bien o que tan mal están y cómo han estado respondiendo al tratamiento, si una persona está en la clase funcional 1 y hace todas las actividades y se va a su casa y con paso de los meses empieza a tener dificultad física al momento de ir al super o subir un piso de escaleras o empieza a tener fatiga, falta de aire al lavar los trastes, al barrer, entonces la misma persona se da cuenta que está cambiando la clase funcional, que algo no está y debe llamar a su médico y acudir inmediatamente a consulta o por lo menos ponerse en contacto con el médico.



Entonces este diálogo entre el médico y el paciente para identificar muy bien y extender la clase funcional que es muy útil porque nos ayuda a identificar problemas rápidamente, si bien la clase funcional es lo que puedo o no puedo de actividad física y a los síntomas que tengo de acuerdo al grado de afección, para nosotros es muy importante, porque aquellos pacientes que se encuentran en clase funcional muy avanzada que viene siendo la 4, si no se trata adecuadamente o si a pesar del tratamiento no se modifica significativamente, pues algunos pacientes con HAP en clase funcional 4 tienen una evolución incluso más seria más severa y con mayor riesgo, entonces es muy importante el saber nosotros cómo está un paciente al momento que lo vemos por primera vez, y en las visitas subsecuentes en eso se determina las intervenciones del tratamiento.



Si yo con un medicamento le doy un tratamiento y no encuentro el resultado muy adecuado, tengo que volverlo a ver y tengo que cambiar el tratamiento ó tengo que ser más enérgico para lograr llevar a esa persona a una clase funcional buena que le permita hacer todas las actividades cotidianas en su casa, esto si nosotros lo vemos desde punto de vista médico lo que nos dice es que si una persona va teniendo síntomas significa que su corazón se ha ido dilatando, se ha ido creciendo, ha ido fallando y si yo no lo intervengo adecuadamente, puede tener eventos de hospitalización o de desmayos o síncopes y que pueda requerir que el paciente acuda a un hospital o incluso a una unidad de servicios intensivos si no se atiende, entonces es muy importante que nosotros lo hagamos como una rutina todas las evaluaciones de los pacientes con HP en el consultorio y determinar si la clase funcional está mejor, está igual o empeoró.



PROGRAMA DE REAHABILITACION



El Dr. Glenn Valdez presentó una gráfica de un Programa de Rehabilitación basado en ejercicios para pacientes de HP que van enfocados básicamente a dos cosas, 1, mejorar la capacidad de ejercicio, y 2 mejorar la calidad de vida, y en ese sentido no se sustituye el tratamiento paramalógico si alguien requiere un medicamento como Sinelapil o Bozental, debe recibirlo, pero el agregado programa de rehabilitación específicamente diseñado para los pacientes con HP les puede ayudar a tener mayor capacidad de ejercicio, mayor desempeño cotidiano que se realizan en la casa, mejor calidad de vida y muchos de esos pacientes pueden regresar a incorporarse a trabajar con sus actividades cotidianas de la casa sin que tengan un cuidador, porque esto es bastante frecuente que la persona conforme va avanzando la enfermedad y tiene mayor limitación física no solamente afecta a la persona enferma sino que afecta a la familia, afecta al que lo cuida muchas veces el que lo cuida tiene que dejar de hacer otras actividades por cuidar a la persona con HP. Entonces todo esto cambia toda la dinámica familiar y la economía familiar también porque impacta en la percepción de ingresos por el trabajo y cambia drásticamente la vida de las personas con tendencia a la depresión, y lo que buscamos nosotros no sólo que estén bien sino que se sientan.



REHABILITACION DE PROGRAMA DE EJERCICIO



Invitado por un médico muestran que en estudios que se han que se han hecho el ejercicio significativamente mejora la calidad de la clase funcional, es decir aquellos que están en la clase funcional 3 y 4 con gran limitación, las actividades después de un programa de rehabilitación de 24 sesiones una persona cambia en un grado la clase funcional 3 puede ser llevado a la clase funcional 2 o funcional 1.



La caminata de 6 minutos que es otra forma de medirlo pueden llegar a mejorar hasta 96 metros, es decir caminar una cuadra más después de un programa de rehabilitación que puede ser la diferencia entre llevar o no llevar a su hijo al kínder, también le mejora la calidad de ejercicio porque los músculos reciben más el oxígeno y llegan a la sangre y así hacer más ejercicio.



Después de un programa de rehabilitación las personas se sienten mejor con más energía, más útiles, esto les permite no solamente estar bien sino sentirse, esto ayuda de una manera muy importante lo que en muchas de las ocasiones no lo hacen los medicamentos.



Los programas de rehabilitación son supervisados e disciplinarios interviene un sicólogo una sicóloga una licenciada en nutrición hay médicos hay técnicos los médicos son de diferentes especialidades de rehabilitación de cardiología, es decir es todo un grupo incluso trabajo social para ver qué es lo que ocupa esa persona, en qué forma le podemos proporcionar y poderlo ayudar.





PUNTOS DE VISTA DEL DR. HECTOR GLENN VALDEZ



Sin embargo, estos programas de rehabilitación desde el punto de vista del Dr. Glenn Valdez, no sólo cambian la capacidad de ejercicio sino que cambian radicalmente la calidad de vida de los pacientes y uno de los énfasis que debemos los médicos es hacer que la persona no solo que viva más tiempo sino que el tiempo que viva lo viva bien y eso solamente se logra con una buena relación médico-paciente con acceso a fármacos y mejorando su calidad de vida.



El médico internista agradeció a todos los asistentes que estuvieron presentes en su plática y compartieron unos minutos escuchándolo.