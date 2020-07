El Edomex 2021 y sus resultados en la elección intermedias

El triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018 como el tsunami, En la presentación documenta los 30 millones 113 mil 483 votos que obtuvo en la elección, el porcentaje de participación que alcanzó, de 63.45 por ciento, y el cúmulo de distritos electorales ganados junto a sus aliados PT y PES.



Si, Morena se conformó con ciudadanos de a pie, con militantes resentidos de todas las ideologías de los distintos partidos políticos a los que traicionaron y abandonaron; de funcionarios públicos en otras administraciones que decepcionados buscaron albergue en dicho movimiento y de gente convencida que deseaban un cambio de timón al abuso de un circulo de elite e intereses, el agravio venció la formula bifronte, el paternalismo y el miedo de una sociedad liquida. La corrupta gestión de sus colaboradores, PRIMERO VIERON EL NEGOCIO encabezado por Enrique Peña Nieto el actor intelectual del derrumbe del PRI. A dos años las acciones políticas de los particos en su estado de invernarían en ver solo sus intereses al 2021, sin observar a la ciudadanía en situaciones de desempleo, inseguridad y al fenómeno de la pandemia que ha parado el comercio. Así como las acciones de presión a los ciudadanos de los bancos inflexibles del cobro de tarjetas, tazas muy altas, préstamos impagables a situaciones de esta crisis de recesión, la poca inversión privada.



La nueva coalición de morena con el PVEM en las selecciones intermedias como instrumento de acomodo de espacios políticos y administrativos como lo fue el PT (2006-2018). La batalla por la elección del próximo presidente de morena no será nada tersa, desde ahora se prevé un escenario de confrontación que puede terminar en un aplazamiento de la elección o, peor aún, en una nulidad de sus resultados cualesquiera que sean por el Tribunal Electoral que ha determinado que deberán renovar sus estructuras internas, y a la falta de filiación, credencialización será sustituido por las encuestas del dedo del señor. Y es que ya no estarán en juego sólo los intereses de Higinio Martínez Miranda, Daniel Serrano Palacios, Emilio Ulloa, pedro Zenteno o Raciel Pérez Cruz, líderes de los principales grupos. La aversión del ejecutivo hacia el líder del Gap Morena en situación de desplazamiento y operación con nuevos aliados como el presidente municipal de Tlalnepantla y sus vástagos que son encargados del Edomex.



LA GUERRA INTESTINA CONTRA Yeidckol Polevnsky: Es muy clara la campaña de odio y desprestigio en su contra que está fundada ’por el manejo del dinero: puntualizó que Bertha Luján y otros morenistas han maquilado desde hace un año un proceso para tomar al partido en forma ilegal, mediante aberraciones jurídicas’, se les pasan los términos designados por el TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL, y sus soluciones en constantes violaciones a sus estatutos por estas fuerzas intestinas.



LA POLÍTICA DE LA INCERTIDUMBRE Y EL MAS DE HUBRIS: elección de 2021 enuncia media docena de factores que podrían incidir negativamente; no obstante, diputados de ese partido, argumentaron a este diario que el bono democrático que Andrés (Manuel López Obrador) obtuvo el año pasado será suficiente para no sólo mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, sino que aspiran a ganar las 15 gubernaturas que habrán de disputarse. MORENA, se encuentra hecho un auténtico polvorín, los problemas crecen cotidianamente por la ambición desmedida de sus dirigentes, militantes o comodines del poder público que sean de sus intereses de los partidos y de negociación del espacio territorial, ser diputados, senadores, presidentes municipales o gobernadores, sin tener el perfil idóneo, por lo que el jaloneo seguirá.



En tierras mexiquenses jugarán los intereses de los lobos alfa con sus aliados como el gap es Mario Delgado, Daniel Serrano y los hijos con Bertha Lujan, Ricardo Monreal en la operación con rojas y poder consensar con las demás fuerzas de los lobos alfa, Marcelo con Alfonso Ramírez Cuéllar de consenso de la gobernadora de la CDMX. Quién gane el Estado de México tendrá media elección nacional ganada con una lista nominal de más de 11 millones de lectores y en Segundo lugar la CDMX, Tercero, Puebla, Cuarto Veracruz, Quinto Jalisco, y Sexto Guanajuato.



En juego 15 gubernaturas ,8 del PRI, 4 DEL PAN (GUANAJUATO, QUERÉTARO), una independiente, 1 DEL PRD, MICHOACÁN, Y UNA DE MORENA, TIJUANA, la elección lleva en si el control del congreso federal con sus 300 diputados y 200 plurinominales necesarios para continuar las acciones del gobierno de la 4T. Se empiezan a mover los aspirantes de la línea del ejecutivo. El PAN podría frenar la tendencia morenista en Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí.



Los Aspirantes de MORENA, BAJA CALIFORNIA, Marina del Pilar Ávila, alcaldesa de Mexicali, Arturo González Cruz, alcalde de Tijuana, Jesús Ruiz Uribe (DIPUTADO FEDERAL CON LICENCIA), Súper delegado en las encuestas tiene preferencia y un PAN EN EMPATE, Mario Escobedo Carignan, Titular SEDECO, Amador Rodríguez Lozano, Secretario de Gobierno, Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado, este estado se derrumbó con la ley Bonilla por actos anticonstitucionales.



COLIMA: Lo interesante que en esta lista está el líder del congreso federal Mario Delgado, tecnócrata del sistema, no creo que Pase; Aspirantes MORENA, Indira Vizcaíno, Súper delegada, Claudia, Yañez Centeno, Diputada federal, Griselda Valencia, Senadora, Mario Delgado Coordinador diputados federales, Virgilio Mendoza Amezcua, Regidor de Manzanillo, Joel Padilla, Senador, un estado convulsionado por carteles y 15 años de gobiernos inestables por el PRI.



Y Zacatecas cala del senador Ricardo Monreal. Las familias pudientes en el quehacer político, no sólo en este sexenio sino siempre ha sido así). Es el caso del Estado de Zacatecas "los Monreal" Ricardo David y Saúl en activo y buscan otras posiciones, otros tres hermanos de la dinastía Monreal Eulogio, Rodolfo y cándido todos ellos Monreal Ávila administrando las riquezas. DAVID MONREAL, EL crédito GANADERO A FONDO PERDIDO, SAÚL MONREAL, EN FRESNILLO PRESIDENTE MUNICIPAL, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, ASPIRANTE A GOBERNADORA



La rebelión del PRIISMO Mexiquense: El estatismo político, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo ex senadora con Enrique Peña en el (2012-2018, con sus enlaces de ex gobernadores Eruviel avila y Arturo Montiel. Ha decidido salir a la luz pública ante este estatismo, en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial, para analizar la economía familiar. Los actores políticos en el valle de México se mueven, del Partido encuentro solidario, el presidente nacional del sector agrario de Morelos, Guerrero y otros estados Hugo Erick flores Cervantes, El Partido Redes Sociales Progresistas. En la búsqueda de líderes locales del valle de México. Los Puros del mismo cuño y rivales del Gap por las zonas territoriales. ALEJANDRO MORENO, presidente del CEN –PRI. mis amigos de Antorcha Campesina, el diputado federal Brasil Acosta, Jesús Tolentino y Homero Aguirre. Estamos trabajando juntos, con estrategia, rumbo y proyecto claro, lo más importante es fortalecer a nuestro partido para dar respuestas a las y los mexicanos. La aparición del líder político Manlio Beltrones en una posición de recuperar el espacio es la vía democrática y no al radicalismo de la denostación al gobierno de AMLO.

