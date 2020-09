El Edoméx acerca procesos de usucapión a través de las Caravanas por la Justicia Cotidiana

Señalan que regularizar una propiedad a través de un juicio sumario de usucapión es más ágil en comparación con un juicio ordinario.



Toluca, Estado de México, 4 de septiembre de 2020. Con la finalidad de garantizar certeza jurídica y patrimonial a las familias mexiquenses, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), compartió con la audiencia de las Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea, los alcances y beneficios del Juicio de Usucapión.



’En el Imevis llevamos a cabo el juicio de usucapión, lo tramitamos porque nosotros somos gestores de los usuarios, de los ciudadanos mexiquenses que se acercan a requerir de nuestros servicios, lo tramitamos ante los Tribunales Judiciales del Estado de México y los tramitamos en dos vertientes, una que es el juicio sumario de usucapión y otra que es el juicio ordinario, la diferencia básica entre estas dos vertientes prácticamente es que los tiempos son muy apremiados’, puntualizó Adriana Martínez Peña, Subcoordinadora Zona Poniente del Imevis.



Durante la emisión en vivo, en las redes sociales de la Secretaría de Justicia y Derechos humanos, se respondió a las dudas del auditorio, sobre los tiempos para realizar el juicio sumario de usucapión, el cual señalaron es más ágil en comparación con un juicio ordinario.



’Para contestar una demanda estaríamos hablando de que serán cinco días, en contraposición al juicio ordinario que se dan nueve días, para poder contestar la demanda, entonces el juicio sumario de usucapión es un juicio muy abreviado que nos permite regularizar en mucho menos tiempo la posesión de un inmueble y poder otorgarle al ciudadano que se acerca con nosotros a regularizar bajo esta vía un título de propiedad’, enfatizó Martínez Peña.



Para llevar a cabo un juicio de usucapión es necesario que la posesión sea pública y conocida, o bien que se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad, mediante la inmatriculación administrativa, o contar con un contrato de compraventa, permuta o donación.



Además, el propietario deberá comprobar la posesión del inmueble por mínimo cinco años continuos e ininterrumpidos, en caso de que la persona haya sido despojado por más de un año, deberá esperar a cumplir el plazo establecido para acceder a un juicio de usucapión.



El inmueble también debe cumplir con ciertas características, entre ellas que la superficie no sea mayor a 200 metros.



’Si acaso la superficie del inmueble fuera mayor a 200 metros, entonces para ver la procedencia del juicio sumario, entraríamos a ver el valor catastral, el valor catastral del inmueble no tiene que ser mayor de 508 mil 960 pesos, éstos serían los rubros, digamos si es hasta 200 metros entra como juicios sumarios, si supera los 200 metros vamos al valor catastral, si no supera los 508 mil 960 pesos, igual entra como juicio sumario’, detalló la Subcoordinadora de la Zona Poniente del Imevis.



Cabe mencionar que en lo que va de la actual administración, el Imevis ha tramitado más de 17 mil títulos y 17 mil 131 juicios sumarios de usucapión, esto se traduce en beneficios para el mismo número de familias que ahora cuentan con la seguridad y certeza jurídica de su patrimonio al tener en sus manos su título de propiedad.